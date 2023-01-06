Как студентка: 6 простых секретов макияжа, чтобы выглядеть моложе, — эти приемы правда работают

Макияж может сделать вас моложе, а иногда и наоборот Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Сейчас модно стареть красиво и гордо, а не гнаться за своими ушедшими 25 годами, используя все возможные способы. Этому тренду надо отдать должное — психологически он кажется более здоровым, чем бесконечное количество пластик и подтяжек. Но маленькие хитрости нам всё равно не помешают — коллеги из Marie Claire и редакция Городских порталов вспомнили секреты макияжа, которые вас украсят и даже чуть-чуть омолодят.

Брови Тонкие, темные и четко очерченные брови способны состарить кого угодно. Эти пункты как вместе, так и по отдельности противопоказаны почти всем. Лучше выбрать максимально естественные брови, по желанию зачесанные наверх, если вам нравится и идет этот тренд. Если хотите подкрасить поярче, то это должна быть легкая тень, а лучше дорисовать волоски специальным маркером.

Эксперт по красоте зрелой кожи Николь Бурант советует подобрать подходящий оттенок карандаша или пудры для бровей и не забывать о геле для их укладки, чтобы создать устремленные вверх, а не опущенные вниз контуры.

Консилер — Нанесите консилер на внутренний и внешний уголки глаза. Используйте кисточку для консилера, чтобы нанести консилер прямо на ту часть глаза, которая находится рядом с вашим глазным яблоком. Это подчеркнет внутреннюю область и скроет потемнения, которые появляются с возрастом, — говорит Николь. Макияж Стилисты и визажисты в один голос твердят всем, кто желает выглядеть моложе: не делайте темные «смоки айс» и яркие матовые губы с четким контуром. Неверно подобранный тон помады тоже не украсит вас — слишком бледный оттенок придаст лицу болезненный вид, слишком яркий будет сильно выделяться на общем фоне и добавит возраст. Подбирайте помаду холодного оттенка под холодный макияж, а теплую — под теплый, и ваш макияж всегда будет выглядеть гармонично.



— Карандашом подчеркиваем верхнее веко, а вот нижнее выделять темным не стоит, но можно подвести розовым кайалом (контурный мягкий косметический карандаш для подводки глаз). Скульптурирование легкое, никаких темных скул и румян. Румяна для такой цели должны быть полупрозрачные, — объясняет визажист Светлана Голощапова.



Стоит обратить особое внимание на нанесение румян. Если вам за 40 — визажисты рекомендуют наносить цвет на верхнюю часть скулы и растушевывать вверх. Это создаст иллюзию того, что лицо как бы вытягивается. Что касается хайлайтера — используйте его с середины носа и до кончика. Нанесите немного на скулу в ее самой верхней части и прямо над изгибом брови.

Косметика, которая не работает после 40 лет Оказывается, кремы плотной консистенции на масляных основах становятся одними из основных врагов в косметичке любой женщины после 40 лет.

— Из-за особенностей текстуры они не могут проникнуть глубоко в слои дермы, а ложатся лишь на поверхности кожи, закупоривая поры и замедляя процесс регенерации. Такие бьюти-средства не помогают коже восстанавливаться, не ускоряют процесс обмена клеток и не стимулируют рост белка, предотвращая расщепление коллагена во время сна, — считает врач-косметолог и кандидат медицинских наук Ани Карагадян.



А кремы с вазелином, минеральными маслами и жидкими парафинами не только бесполезны, но и вредны для кожи лица женщин после 40 лет.

— Эти компоненты являются продуктами переработки нефти, они устойчивы к окислению, поэтому продлевают срок годности средств. Но основным их недостатком является препятствие испарению влаги. Конечно, не стоит опасаться всех кремов, в которые входят эти компоненты, главное, чтобы они не имели большую концентрацию в составе продукта, — говорит эксперт.

Также лучше отказаться от жестких средств для умывания.



— После 40 данный процесс требует деликатности, поэтому агрессивные средства снятия макияжа только навредят коже. Для удаления декоративных косметических средств можно использовать гидрофильное масло, которое предназначено для бережного очищения, но при возрастной коже после него необходимо использовать очищающие пенки для удаления оставшегося слоя маслянистых элементов. При чувствительной, тонкой и проблемной дерме, если не использовать подобные средства мягкого типа после гидрофильного масла, останется пленка, которая не смоется водой и будет иметь эффект маски, закупоривающей поры, — считает Ани Карагадян.



После 40 лет массаж уже не имеет такого сильного и быстрого результата, как от него ожидают. Процедура не может разгладить морщины и вернуть молодость коже, но хорошо снимает признаки усталости и может поддерживать тонус кожи. Чтобы добиться лифтинг-эффекта, улучшения тургора и рельефа кожи, эксперт советует попробовать пилинг-систему PQAge.



В последнее время большую популярность приобрели патчи для области вокруг глаз. Реклама приписывает им волшебные результаты, однако эффект от них совсем не омолаживающий.

— В большинстве случаев причиной мешков и синяков под глазами является недосып. Патчи же помогают увлажнить кожу, слегка убрать проявления отеков и усталости. Но этот эффект краткосрочный, и он не решает, а лишь маскирует проблему, — говорит Ани Карагадян.

Признаки того, что вы стареете быстрее, чем должны на самом деле Заметили, что у вас плывет овал лица? Это первый признак, что пора задуматься о своем образе жизни.

— Раньше времени это может произойти по нескольким причинам. Возможно, у вас проблемы с прикусом, не хватает зубов или есть зубы мудрости, которые нужно удалить. Это приводит к деформации челюсти. Если ваши жевательные мышцы постоянно находятся в спазмированном состоянии (проблема 90% людей: спазм происходит, когда вы часто стискиваете зубы, жуете жвачку на одной стороне челюсти), то лицо теряет четкий контур. Зажимы из-за сидячего образа жизни, работа за компьютером, опускание головы вниз при взаимодействии со смартфоном также провоцируют опущение овала лица, — объясняет массажный терапевт, косметолог-эстетист Наталья Ббос.



Также здесь многое зависит от питания. Если человек злоупотребляет сахаром, то его кожа быстро становится дряблой, морщинистой и имеет нездоровый вид, в косметологии даже есть термин «сахарное лицо». Человек выглядит старше, у него более заметны поры и морщины. Чрезмерное потребление сахара может в том числе способствовать развитию гравитационного птоза (внешне это выглядит так, как будто обвисает лицо).

Если уменьшить потребление сахара, исчезнут пастозность и отечность, а вот гарантий, что уйдет целлюлит, давать нельзя. Это как раз зависит от структуры кожи, но сахар задерживает влагу, из-за этого целлюлит может быть выражен более ярко.



Вы заметили у себя морщины. Их можно разделить на три вида: тонкие линии (вокруг глаз и губ), глубокие линии (на лбу и носогубке), складки (веки, брыли, шея).



Возможно, дело в слишком активной мимике. Если вы любитель выпить коктейль через трубочку, прищуриваться и сдвигать брови, ярко выражая свои эмоции лицом, всё это способствует раннему появлению морщин в тех местах, которые вы задействуете. Вертикальные линии около рта появляются из-за постоянного поджимания губ. Например, из-за курения. Горизонтальные линии на лбу чаще всего появляются у тех, кто часто хмурится или удивляется, а носогубные складки и гусиные лапки — у тех, кто регулярно улыбается (но это, конечно, не значит, что надо срочно прекращать это делать).

У вас увеличивается отечность/припухлость. Современный образ жизни (нарушение осанки, сидячая работа, несбалансированное питание) блокирует лимфу. Токсичные вещества и лишняя жидкость не выходят наружу, как это должно быть в норме, а накапливаются внутри. Отсюда высыпания и отеки.



Также процесс старения ускоряет недостаток сна.

— Те, кто пренебрегает сном, перегружают поджелудочную железу, которая отвечает за обмен веществ. Вследствие этого механизм старения органов запускается раньше, чем у тех, кто хорошо спит, — рассказывает косметолог-эстетист Наталья Варламова.

Ваша кожа теряет эластичность. В норме выработка коллагена снижается после 25 лет. Ненамного, но с годами прогрессирует. Узнать, достаточно ли коллагена в вашей коже, очень просто: защипните небольшой участок кожи — если он вернулся на свое место в течение 1–3 секунд, то всё отлично.