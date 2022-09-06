    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, зап

    766мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.9eur60.14
    ТЕМА ДНЯ

    В Василеостровской администрации идут задержания

    Василеостровские задержанияОшибка новичка на КамчаткеПамяти КазаченкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    На предпринимателя в торговом центре Петербурга напала с ножом бывшая возлюбленная отца, но охрана его отбила

    12422
    8 комментариев

    Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после нападения петербурженки на предпринимателя в торговом центре Выборгского района.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 6 сентября, инцидент произошел накануне в подсобном помещении в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Энгельса. 25-летняя женщина с кухонным ножом набросилась на 24-летнего бизнесмена и успела несколько раз его им ударить, пока не вмешалась охрана.

    Раненого госпитализировали, а женщину увезла полиция.

    Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

    По данным «Фонтанки», женщина выбрала жертву не случайно. Раньше она, по предварительной информации, работала, как и предприниматель, в этом торговом центре и встречалась с его отцом. Однако отношения закончились разрывом и тяжелыми последствиями для нервной системы женщины. Она якобы решила отомстить бывшему возлюбленному и убить его сына. Предпринимателя, который приехал в ТРК по делам, она выслеживала некоторое время. Зная расположение помещений, она решила, что лучше места для осуществления задуманного не найти.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close