На предпринимателя в торговом центре Петербурга напала с ножом бывшая возлюбленная отца, но охрана его отбила

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после нападения петербурженки на предпринимателя в торговом центре Выборгского района.
Как сообщает пресс-служба ведомства 6 сентября, инцидент произошел накануне в подсобном помещении в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Энгельса. 25-летняя женщина с кухонным ножом набросилась на 24-летнего бизнесмена и успела несколько раз его им ударить, пока не вмешалась охрана.
Раненого госпитализировали, а женщину увезла полиция.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.
По данным «Фонтанки», женщина выбрала жертву не случайно. Раньше она, по предварительной информации, работала, как и предприниматель, в этом торговом центре и встречалась с его отцом. Однако отношения закончились разрывом и тяжелыми последствиями для нервной системы женщины. Она якобы решила отомстить бывшему возлюбленному и убить его сына. Предпринимателя, который приехал в ТРК по делам, она выслеживала некоторое время. Зная расположение помещений, она решила, что лучше места для осуществления задуманного не найти.