В ЕУСПб расскажут о блошиных рынках

Доктор исторических наук Нарский, профессор Пермского госуниверситета, исследовал блошиные рынки России и Германии. В Германии они, кстати, появились куда позже, чем во Франции или Англии, лишь в 1960-х. Их появлению сопутствовало не только то, что у народа образовался изрядный излишек «неактуальных» вещей, но и то, что создавались пешеходные зоны (следовательно, появлялось место), а из-за нарастающей автономности (личный транспорт, рост городов и т. д.) появлялся дефицит общения. На блошиных рынках с азартом общаются люди, которые вряд ли пересекаются в других сферах.

«Очевидно, что старые вещи, попавшие на блошиный рынок, как правило, неизвестно откуда, чтобы исчезнуть в тот же день в неизвестном направлении вместе с неудачливым продавцом или удачливым покупателем, являются носителями историй — историй о том времени, когда они были произведены, и о тех людях, которые их произвели, ими владели и пользовались», — пишет ученый. Он рассматривает изучение историй «пустяшных» вещей с барахолок как практики приватного обращения с прошлым — «сокрытым по причине их использования в домашнем, семейном интерьере или же с применением полулегальных действий».



Взглянуть на блошиный рынок глазами исследователя можно 11 ноября на лекции «Человек на блошином рынке, или Приватное измерение прошлого». В ЕУСПб (ул. Гагаринская, 6/1 А, ауд. 430) вход свободный. Будет и онлайн-трансляция на ютуб-канале университета, в этом случае нужна регистрация — на сайте ЕУСПб в разделе событий. Начало в 18:00.



Александра Шеромова

