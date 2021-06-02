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В Пулково открылась фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

В Пулково пассажиры могут увидеть фотографии и узнать истории на тему, как благотворительность и волонтёрство помогают делать образование качественным и доступным для любого человека, независимо от возраста, дохода или особенностей здоровья — на территории воздушной гавани развернулась фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность».

В рамках конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность» начиная с 2012 года Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» собирает фотоистории о том, какой многообразной может быть филантропия и волонтёрская деятельность. При поддержке Благотворительного фонда «Добрый город Петербург», Российско-катарского центра сотрудничества (Qatari-Russian Center for Cooperation, QRCC) и фонда «Образование превыше всего» (Education Above All, ЕАА) на выставке в Пулково впервые представлены работы на тему развития образования в России, Уганде, Танзании, Ираке, Катаре и других странах.

Тема выставки выбрана неслучайно: поддержка образования возглавляет список самых популярных направлений корпоративной благотворительности.

«Этой выставкой, приуроченной к Петербургскому международному экономическому форуму, мы хотим подчеркнуть ту роль, которую в устойчивой экономике и справедливом обществе играет равный доступ к образовательным возможностям», — отмечает Александра Болдырева, куратор фотоконкурса и исполнительный директор «Форума доноров».

Выставка продлится до конца июня.

Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» — объединение крупнейших благотворительных, донорских организаций, работающих в России. Это единственная организация, которая объединяет более 50 крупнейших корпоративных и частных фондов, а также социально ответственных компаний, на системном уровне реализующих социальные программы и проекты.Среди проектов «Форума доноров» — Ежегодная конференция по благотворительности; конкурс ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности»; конкурс и выставки фотоисторий «ОБЪЕКТИВная благотворительность»; конкурс публичных годовых отчетов НКО «Точка отсчета»; база данных — Репозиторий лучших практик в сфере благотворительности; международный проект «Филантропия в странах БРИКС»; Доклад о состоянии благотворительности в России; проект «Женщины в развитии корпоративной благотворительности» при Совете Федерации РФ, а также экспертиза законодательства, регулирующего благотворительную деятельность; мероприятия по филантропии и устойчивому развитию в повестке крупнейших деловых форумов; исследования, семинары для донорского сообщества и многое другое.

«Добрый город Петербург» — единственный в Петербурге фонд местного сообщества, который 10 лет оказывает комплексную, системную поддержку авторам социальных, культурных и экологических проектов, повышающих качество жизни людей как в Петербурге, так и в других городах и селах России. Фонд дает ресурсы, сопровождает на всем пути реализации проекта, помогает собрать команду и поддерживает в сложных ситуациях. Авторы инициатив становятся лидерами социальных изменений у себя в регионах. Фонд поддерживает современных старших горожан — создает возможности обучения, занятости, самореализации; развивает корпоративную благотворительность; проводит городские благотворительные проекты и другие события — фестиваль «Добрый Питер», который дал старт федеральной программе «Добрые города» (сегодня в Содружестве добрых городов насчитывается более 800 городов и сельских поселений по всей России), конференцию «Современные старшие», фестиваль «Счастливое активное долголетие»; проводит грантовые конкурсы: «Старшие», «Энергия инициатив. Наш край. Наша ответственность», «Мамы вместе».

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