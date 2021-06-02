В Пулково открылась фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» — объединение крупнейших благотворительных, донорских организаций, работающих в России. Это единственная организация, которая объединяет более 50 крупнейших корпоративных и частных фондов, а также социально ответственных компаний, на системном уровне реализующих социальные программы и проекты.Среди проектов «Форума доноров» — Ежегодная конференция по благотворительности; конкурс ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности»; конкурс и выставки фотоисторий «ОБЪЕКТИВная благотворительность»; конкурс публичных годовых отчетов НКО «Точка отсчета»; база данных — Репозиторий лучших практик в сфере благотворительности; международный проект «Филантропия в странах БРИКС»; Доклад о состоянии благотворительности в России; проект «Женщины в развитии корпоративной благотворительности» при Совете Федерации РФ, а также экспертиза законодательства, регулирующего благотворительную деятельность; мероприятия по филантропии и устойчивому развитию в повестке крупнейших деловых форумов; исследования, семинары для донорского сообщества и многое другое.



«Добрый город Петербург» — единственный в Петербурге фонд местного сообщества, который 10 лет оказывает комплексную, системную поддержку авторам социальных, культурных и экологических проектов, повышающих качество жизни людей как в Петербурге, так и в других городах и селах России. Фонд дает ресурсы, сопровождает на всем пути реализации проекта, помогает собрать команду и поддерживает в сложных ситуациях. Авторы инициатив становятся лидерами социальных изменений у себя в регионах. Фонд поддерживает современных старших горожан — создает возможности обучения, занятости, самореализации; развивает корпоративную благотворительность; проводит городские благотворительные проекты и другие события — фестиваль «Добрый Питер», который дал старт федеральной программе «Добрые города» (сегодня в Содружестве добрых городов насчитывается более 800 городов и сельских поселений по всей России), конференцию «Современные старшие», фестиваль «Счастливое активное долголетие»; проводит грантовые конкурсы: «Старшие», «Энергия инициатив. Наш край. Наша ответственность», «Мамы вместе».