В Пулково открылась фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

В Пулково пассажиры могут увидеть фотографии и узнать истории на тему, как благотворительность и волонтёрство помогают делать образование качественным и доступным для любого человека, независимо от возраста, дохода или особенностей здоровья — на территории воздушной гавани развернулась фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность».



В рамках конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность» начиная с 2012 года Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» собирает фотоистории о том, какой многообразной может быть филантропия и волонтёрская деятельность. При поддержке Благотворительного фонда «Добрый город Петербург», Российско-катарского центра сотрудничества (Qatari-Russian Center for Cooperation, QRCC) и фонда «Образование превыше всего» (Education Above All, ЕАА) на выставке в Пулково впервые представлены работы на тему развития образования в России, Уганде, Танзании, Ираке, Катаре и других странах.



Тема выставки выбрана неслучайно: поддержка образования возглавляет список самых популярных направлений корпоративной благотворительности.