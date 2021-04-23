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18 мая — круглый стол «Все лучшее — детям. Площадка как визитная карточка жилого комплекса»

В преддверии Дня защиты детей городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Все лучшее — детям. Площадка как визитная карточка жилого комплекса».

Приглашаем девелоперов и застройщиков, компании, специализирующиеся на благоустройстве, производителей оборудования для детских площадок, психологов и педагогов и др. экспертов обсудить за круглым столом тему площадок для детей.


Вопросы для обсуждения:

  • Какие нормативы относительно детских площадок сегодня существуют?
  • Из чего должна состоять детская площадка — необходимые и достаточные элементы?
  • Яркие цвета или природные оттенки — как выбрать цветовую гамму?
  • Сколько стоит оборудовать детскую площадку? Можно ли экономить на детях?
  • Во что сегодня играют дети? Как меняются предпочтения от малышей до подростков?
  • Кто производит детские площадки? Насколько развит рынок производства в России или лучшее по-прежнему за рубежом?
  • Как обеспечить безопасность на детской площадке?
  • Как сочетать детскую площадку с другими элементами благоустройства — озеленением, парковками и т.п.

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

План мероприятий

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