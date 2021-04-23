18 мая — круглый стол «Все лучшее — детям. Площадка как визитная карточка жилого комплекса»

Приглашаем девелоперов и застройщиков, компании, специализирующиеся на благоустройстве, производителей оборудования для детских площадок, психологов и педагогов и др. экспертов обсудить за круглым столом тему площадок для детей.
Вопросы для обсуждения:
- Какие нормативы относительно детских площадок сегодня существуют?
- Из чего должна состоять детская площадка — необходимые и достаточные элементы?
- Яркие цвета или природные оттенки — как выбрать цветовую гамму?
- Сколько стоит оборудовать детскую площадку? Можно ли экономить на детях?
- Во что сегодня играют дети? Как меняются предпочтения от малышей до подростков?
- Кто производит детские площадки? Насколько развит рынок производства в России или лучшее по-прежнему за рубежом?
- Как обеспечить безопасность на детской площадке?
- Как сочетать детскую площадку с другими элементами благоустройства — озеленением, парковками и т.п.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru