Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Петербурге 18 марта официально открылся научно-производственный комплекс ВКО «Медпром» — дочернее предприятие концерна «Алмаз-Антей». Здесь будут вестись разработки и собираться опытные образцы медицинской техники в первую очередь аппаратов для рентгендиагностики, а также программного обеспечения для них.

Новый научно-производственный комплекс разместился на проспекте Юрия Гагарина. На петербургской площадке есть и научные лаборатории, и рентгеновские защитные боксы для тестирования медоборудования. Серийное производство будет осуществляться на других предприятиях, также дочерних структурах концерна. Красную ленточку перерезали вице-губернатор Петербурга Андрей Соколов, генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков и член Совета Федерации от Петербурга Андрей Кутепов.



На открытии продемонстрировали два современных рентген-аппарата, разработанных и собранных на предприятиях концерна, которые уже готовы к серийному производству. Это телеуправляемый комплекс с томосинтезом Р-600 «Полидиагност» и универсальный рентгенографический аппарат Р-600 «Униарм-Флюорограф». Сейчас доля комплектующих российского производства в аппаратах составляет около 70%, а после того, как на «Медпроме» завершат работу над генераторами рентгеновского излучения, она увеличится до 90%. По сути все компоненты, кроме трубок, будут отечественными. По словам специалистов, это максимальная степень импортозамещения, на которую сейчас стоит рассчитывать.

Генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что к 2022 году «Медпром» будет производить 6 видов рентген-аппаратов, а также узлы, которые могут быть использованы другими производителями. Сейчас в штате «Медпрома» около 60 специалистов, до конца года их число увеличится до 80.

В первую очередь планируется поставлять аппараты на российский рынок, а затем и на экспорт.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После открытия на площадке Северо-Западного регионального центра концерна «Алмаз-Антей» — Обуховского завода состоялось выездное совещание комитета Совета Федерации по экономической политике под председательством Андрея Кутепова, на котором обсуждали вопросы импортозамещения высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках диверсификации предприятий ОПК.

Как сообщил Андрей Кутепов, перед военно-промышленным комплексом поставлена задача довести долю гражданской продукции в общем объеме производства до 50% к 2030 году. В частности, это решит и вопросы импортозамещения высокотехнологичной продукции на российском рынке, так как именно предприятия ОПК обладают серьезной научной и конструкторской базой, которую можно применить в «мирных» целях. Заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров отметил, что импортозамещение не должно быть 100%, оно должно быть умным и охватывать в первую очередь те сферы, где российские предприятия наиболее компетентны.

Ян Новиков, в свою очередь, рассказал об опыте концерна «Алмаз-Антей» по разработке и созданию линейки медицинской продукции. В первую очередь это упомянутые выше рентген-аппараты, а также проект по внедрению региональной телемедицинской системы.



Он отметил, что существует ряд проблем, которые требуют решения. Во-первых, необходимо описание механизмов привлечения финансирования для разработки и производства гражданской продукции. Также сложности возникают с тем, что все закупки госпредприятий должны вестись по 223-ФЗ. Еще одна трудность — долгий процесс регистрации новых медицинских изделий в Росздравнадзоре, проще перерегистрировать на себя что-то уже существующее, чем разработать и зарегистрировать новый аппарат.

