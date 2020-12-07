В Петербурге маленькие подопечные благотворительного фонда «Свет» вместе с лётчиком-космонавтом и героем России Михаилом Корниенко и космонавтом-испытателем Марком Серовым рисовали свои мечты, чтобы отправить их в космос. Это часть масштабного Международного арт-проекта «Скафандр».

Идея создания скафандра из рисунков онкологических пациентов родилась в 2015 году в США в процессе сотрудничества астронавта Николь Стотт и художника Йена Сайен. Миссия проекта — привлечь внимание международной общественности к проблеме онкологических заболеваний, объединить людей, которые столкнулись с этой проблемой, дать им мужество и надежду на выздоровление.



В рамках проекта, призванного продемонстрировать целительную силу искусства, было создано три скафандра, каждый из которых получил говорящее имя: «Надежда», «Мужество», «Единство». Скафандры “Надежда” и “Мужество” были вручную расписаны онкологическими пациентами в США. В создании скафандра “Единство” приняли участие пациенты и их родственники из Германии, Канады, США и Японии.

В сентябре 2016 года скафандр «Единство» прибыл в Россию, что послужило началом российской истории проекта. 14 августа 2017 года он был отправлен на Международную космическую станцию, а 23 августа состоялась прямая трансляция с МКС, во время которой российские космонавты и американские астронавты ответили на вопросы пациентов со всего мира, принимавших участие в проекте. Общение с космонавтами и астронавтами было в реальном времени и транслировалось по НАСА-ТВ.

В этом году свои рисунки дети рисуют для скафандра, который назвали «Мечтатель». Он побывал уже в восьми странах: России, Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Армении и Замбии.



Санкт-Петербург стал 16 городом в мире на пути следования скафандра. Здесь маленькие подопечные благотворительного фонда «Свет», которые ведут борьбу с онкологическими заболеваниями, нарисовали сакуру, планету Тишину, мозазавра, котов, конфеты, ангела и пельмень.

Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами