Минфин заплатит петербуржцу за незаконное преследование. Ему вменяли хулиганскую стрельбу с безобразными последствиями

Приговорённый за стрельбу по дебоширам на Васильевском острове отсудил у государства компенсацию за обвинение, которое не устояло в суде. Просил 150 тысяч рублей, получил меньше средней зарплаты четырёхлетней давности.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 3 декабря, Василеостровский райсуд взыскал с Минфина 30 тысяч рублей за нравственные страдания и страх Максима Майера, которого необоснованно привлекли к ответственности за хулиганство. Грубое нарушение общественного порядка Майеру вменили в 2016 году вместе со статьями об умышленном причинении вреда здоровью двух человек. По версии следствия, мужчина из хулиганских побуждений расстреливал оппонентов из травматического пистолета так, что один остался неизгладимо обезображен.

В 2019 году суд признал стрелка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, оправдал по статье о хулиганстве и назначил три года условно. Приговор смягчила апелляция. В 2016 году Майер работал автосалоне на Малом проспекте В.О. и в Валентинов день оборонял его от нетрезвых посетителей, которые перед этим успели отпинать ближайшую остановку. Он настаивает, что выхватил травматический пистолет только после того, как попытался выставить дебоширов из салона, при этом в руках одного из них мелькнул нож, в дверь полетела урна, а в сторону охранника — пепельница. Майер настаивает, что стрелял в воздух, потом тормозил противников выстрелом в ногу, руку и ягодицу. Одна пуля попала между глаз и, как заключил суд первой инстанции, оставила след, обезобразивший лицо пострадавшего. У судебной коллегии горсуда оказалась иные представления о красоте. Изучив фотографии потерпевшего с маленьким шрамом на переносице, судьи не нашли в его лице ничего отталкивающего. Кроме того, Майер выплатил ему на лечение более 80 тысяч рублей. Как сказано в постановлении суда, обвинение стрелку переквалифицировали с тяжкого на лёгкий вред здоровью, учли, что пальбу он начал после антиобщественного поведения потерпевших, и смягчили наказание до 350 часов обязательных работ.