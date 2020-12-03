В Петербурге арестовали замдиректора «Ленавтодора». Он мог разбогатеть на ремонте дороги в Осиновой Роще

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 3 декабря арестовать Банникова просило следствие. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. По версии следствия, чиновник осенью прошлого года заработал 3 миллиона 370 тысяч рублей на ремонте автодороги «Осиновая Роща — Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти.

Приморский райсуд Петербурга определил под стражу заместителя директора ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленобласти» Илью Банникова. Взяточником он себя не признаёт, но следствие уверено в обратном.

Работами занималось Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1. Предполагается, что контрактом стоимостью в 39,6 миллиона фирма обязана именно Банникову, за что «отстегнула» ему 8,5%.



Чиновник свою вину отрицает. Он просил отпустить его под домашний арест, но не убедил. Суд определил его под стражу на два месяца. В изоляторе он проведёт как минимум до 31 января следующего года.



О задержании замдиректора «Ленавтодора» стало известно 1 декабря. К этому времени под уголовное преследование уже попал гендиректор компании, якобы заплативший Банникову за контракт на ремонт дороги. Алексею Молчанову вменяют получение взятки «Мерседесом» от подрядчика. Он ограничен домашним арестом.

