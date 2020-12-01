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Вокруг «Ленавтодора» круговорот коррупции. Замдиректора задержан по делу о взятке в три миллиона на ремонте дорог

Следственный комитет задержал замдиректора ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленобласти» по подозрению во взяточничестве. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В СК не назвали имя задержанного. Как пишет 47news, речь идет об Илье Банникове. По версии следствия, он получил 3 млн 370 тыс. рублей от гендиректора «Пригородного дорожного ремонтно-строительного управления №1» за «содействие в заключении государственного контракта по ремонту автомобильной дороги регионального значения «Осиновая Роща — Магистральная» во Всеволожском районе». Стоимость контракта составила 39 млн 622 тыс. рублей.

В рамках дела сотрудники СК и УФСБ по Петербургу и Ленобласти провели обыски по месту жительства и работы Банникова, изъяты «электронные носители информации, представляющие интерес для следствия». При этом, как сообщает 47news, сам директор «Пригородного ДРСУ №1» Алексей Молчанов был задержан 13 октября по подозрению в получении взятки от подрядчика — ему якобы предоставили возможность пользоваться «Мерседесом Е220D». Молчанов отправлен под домашний арест. При этом в самом Ленавтодоре изданию сообщили, что Банников только готовил техническую документацию для торгов и передавал ее в комитет госзаказа Ленобласти. Каким образом он мог содействовать передаче контракта Молчанову, его коллеги не понимают.

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Комментарии (8)

Opioman
Никогда такого не было и вот опять...
Коронокомиссар
Был раньше Комитет по ДХ госзаказчиком. Отдали в подведомственное учр, вот оно и похоже.
Tottot
Как как способствовал - очено просто как и по всей стране, требования к товарам написаны таким образом, что любой сторонний подрядчик по ним отклоняется, а тот кто нужно допускается, если даже у него в показателях будут ошибки. Только вот готовят эти требования точно не сами сотрудники заказчика они слишком тупы для этого, они только договариваются со спецами, которые эти требования за 3% от суммы контракта готовят. А как выяснить кто готовит просто - посмотрите кто в уфас по жалобам от этого автодора ходил, обычно кто готовит тот и ходит в уфас с доверенностью от заказчика.
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