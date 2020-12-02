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В Пулково задержали миллионера. Вырваться в Баку ему удалось, потеряв 80 тысяч долларов

Фото: пресс-служба СЗТУ

Путешествие в Азербайджан транзитом через Турцию стоило пассажиру Пулково дороже шести миллионов рублей. Денег он лишился в начале поездки, не пожелав показывать таможенникам валютные запасы.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 2 декабря, перебирать купюры сотрудникам Пулковской таможни пришлось накануне после того, как контроль не смог пройти россиянин, намеревавшийся покинуть страну.

Мужчина решил, что декларировать ему нечего, и как ни в чём не бывало свернул в зелёный коридор. Когда проверяющие открыли багаж, то обнаружили, что из России улетает миллионер. При себе у пассажира оказались 90 тысяч долларов при недекларируемом лимите в 10 тысяч.

«Превышение нормы — 80 тысяч долларов США, что в пересчёте на рубли РФ составляет 6 095 992 рубля», — уточняют в таможне.

пресс-служба СЗТУ

Пока сотрудники пересчитывали наличность и переписывали каждую купюру, мужчина нервно поглядывал на часы. Он должен был успеть на рейс в Стамбул, откуда улетал уже в Баку.

В передвижениях его не ограничивали, и после проверки пассажир был волен продолжить путешествие, если не опоздал на самолёт. Его отпустили под обязательство о явке и налегке: от всей суммы забрать разрешили только дозволенные 10 тысяч долларов (чуть более 750 тысяч рублей).

Остальное для разбирательства изъято как объект правонарушения. В перспективе не исключено уголовное дело о контрабанде. В 2018 году Московский райсуд за аналогичное назначил пассажирке штраф в 23 тысячи рублей. Однако реальные потери женщины, которая везла в Узбекистан более 50 тысяч долларов, существенно больше. Она смогла забрать только 10 тысяч, остальное обратили в доход государства — на тот момент это было порядка 2,4 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба СЗТУ

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Комментарии (5)

kоt-obormot
Помидоры теперь точно подорожают.
Чёрт Опасный
Реально?
Вот так сумками наличку сейчас ещё возят?

Однако!
260738981
О, наконец то Сбеглов собрался на родину.
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