Путешествие в Азербайджан транзитом через Турцию стоило пассажиру Пулково дороже шести миллионов рублей. Денег он лишился в начале поездки, не пожелав показывать таможенникам валютные запасы.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 2 декабря, перебирать купюры сотрудникам Пулковской таможни пришлось накануне после того, как контроль не смог пройти россиянин, намеревавшийся покинуть страну.

Мужчина решил, что декларировать ему нечего, и как ни в чём не бывало свернул в зелёный коридор. Когда проверяющие открыли багаж, то обнаружили, что из России улетает миллионер. При себе у пассажира оказались 90 тысяч долларов при недекларируемом лимите в 10 тысяч.