Группа «Би-2» на своем канале 25 ноября обнародовала видео на песню «Бог проклятых». Четырехминутный сюжет у режиссера Владимира Беседина сложился в полноценный короткометражный триллер. Дело происходит, судя по одежде персонажей, веке в XIX-м. Главный герой рождается со шрамами на лице, отец хочет его убить, однако потом служанка уносит корзинку с ним на реку и отпускает по течению. Ребенок выживает и растет в городе, жители издеваются над ним из-за его внешности. Но однажды происходит нечто, вырастающее в кровавую бойню прямо в церкви.
В фильме фигурирует госпел-хор, в котором участвует Шура Би-2. Артист, как и первые зрители работы, увидели в ролике сходство с фильмами Квентина Тарантино.
Поклонники группы остались в восторге от премьеры. Одни отнесли новую работу к «вселенной клипа «Виски», другие заметили, что российским режиссерам стоило бы поучиться у создателей клипов «Би-2», как снимать хорроры, третьи стали перечислять увиденные отсылки к всемирно известным картинам.
31-летний Владимир Беседин — родом из Петербурга, он известен как режиссер фильмов «Майор Гром» и «Майор Гром: Чумной доктор».