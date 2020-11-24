FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.76р89.93р
СРОЧНО

Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

У крокодила Гены появится своя памятная цветная монета

Банк России выпустил новые памятные монеты из серии «Российская мультипликация».

Фото: Банк России
Фото: Банк России

24 ноября вышли памятные монеты «Крокодил Гена» — серебряная номиналом 3 рубля и из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, сообщает 24 ноября пресс-служба ЦБ. Уникальности им добавляет цветное покрытие.

Фото: Банк России
Фото: Банк России
Фото: Банк России

На монетах изображены крокодил Гена и Чебурашка на фоне железнодорожной кассы, а сверху надпись: «Крокодил Гена».

Тираж серебряной монеты — 7 тысяч, а номиналом 25 рублей выпустят 850 тысяч штук. Кроме того, будет подготовлено еще 150 тысяч монет с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Эрик Дрейван
Ему маску не напялить.
footballer13
Так вроде не первый раз же.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний