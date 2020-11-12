Сборная России по футболу сыграла вничью с Молдавией. Заболевших нет

Сборная России по футболу 12 ноября не смогла обыграть Молдавию в выездном товарищеском матче. Изначально она должна была пройти в Молдавии весной, но помешала пандемия коронавируса. В результате игру пришлось перенести на более поздний срок.
Встреча, которая прошла в Кишиневе, закончилась со счетом 0:0.
После матча пришло сообщении о здоровье российских игроков. Пресс-служба сборной России в Telegram-канале сообщила, что результаты тестирования игроков и тренерского штаба после контрольного матча с Молдавией дали отрицательный результат.
«По итогам тестирования на COVID-19, которое сегодня в Кишиневе прошла сборная России, ни у одного футболиста и члена тренерского штаба инфицирования не выявлено», — сообщается в заявлении. Ранее в СМИ сообщалось о возможных подозрительных тестах на COVID-19 среди игроков команды.
Свои следующие поединки россияне проведут в рамках Лиги наций. 15 ноября сборная России в Стамбуле сыграет с Турцией, а 18 ноября в Белграде встретится с Сербией.