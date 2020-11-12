Сборная России по футболу сыграла вничью с Молдавией. Заболевших нет

Сборная России по футболу 12 ноября не смогла обыграть Молдавию в выездном товарищеском матче. Изначально она должна была пройти в Молдавии весной, но помешала пандемия коронавируса. В результате игру пришлось перенести на более поздний срок.



Встреча, которая прошла в Кишиневе, закончилась со счетом 0:0.

После матча пришло сообщении о здоровье российских игроков. Пресс-служба сборной России в Telegram-канале сообщила, что результаты тестирования игроков и тренерского штаба после контрольного матча с Молдавией дали отрицательный результат.