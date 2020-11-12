FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 23:13
0
Печать

Сборная России по футболу сыграла вничью с Молдавией. Заболевших нет

Сборная России по футболу 12 ноября не смогла обыграть Молдавию в выездном товарищеском матче. Изначально она должна была пройти в Молдавии весной, но помешала пандемия коронавируса. В результате игру пришлось перенести на более поздний срок.

Встреча, которая прошла в Кишиневе, закончилась со счетом 0:0.

После матча пришло сообщении о здоровье российских игроков. Пресс-служба сборной России в Telegram-канале сообщила, что результаты тестирования игроков и тренерского штаба после контрольного матча с Молдавией дали отрицательный результат.

«По итогам тестирования на COVID-19, которое сегодня в Кишиневе прошла сборная России, ни у одного футболиста и члена тренерского штаба инфицирования не выявлено», — сообщается в заявлении. Ранее в СМИ сообщалось о возможных подозрительных тестах на COVID-19 среди игроков команды.

Свои следующие поединки россияне проведут в рамках Лиги наций. 15 ноября сборная России в Стамбуле сыграет с Турцией, а 18 ноября в Белграде встретится с Сербией.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний