В деле о подброшенных наркотиках в Петербурге появились шесть эпизодов получения взяток сотрудниками Росгвардии

Лаврентьев служил водителем в Росгвардии Красногвардейского района с 2016 года, Бойков устроился в апреле 2019-го. Через несколько дней напарники, считает следствие, провернули первую провокацию. На Новочеркасском проспекте они задержали петербуржца и потребовали взятку 30 тысяч рублей, чтобы не возить на освидетельствование для определения состояния опьянения. Стороны сговорились на пять тысяч. Деньги с телефона потерпевшего через онлайн-банк переводил Бойков, считает следствие.

Через неделю сотрудники вневедомственной охраны нашли на территории предприятия Ручьи трех мигрантов, пообещали им высылку из страны и вынудили их бригадира заплатить 20 тысяч рублей.



В июне 2019 года Бойков и Лаврентьев у задержанной на Гранитной улице девушки потребовали 100 тысяч рублей. Поверив в способность росгвардейцев подбросить и изъять наркотики, она заплатила 48 тысяч. Через пару дней патрульные на Екатерининском проспекте досмотрели машину петербуржца, ясно дав понять, что сейчас найдут в салоне пакетики с запрещенным веществом. У водителя они требовали 50 тысяч, но отпустили его после перевода десяти тысяч. Еще через несколько дней даром росгвардейского убеждения был деморализован прохожий на Шафировском проспекте. Он отдал 40 тысяч рублей.



На шестом эпизоде, 16 июля 2019 года, Бойкова и Лаврентьева задержали. Они, считает следствие, крепко насели на 16-летнего школьника, возя его по Красногвардейскому району и требуя снимать из банкоматов 300 тысяч рублей. Подростка пристегивали в машине наручниками, били, показывали пакетики с синтетическим наркотиком. Школьник отдал им 140 тысяч.

