В деле о подброшенных наркотиках в Петербурге появились шесть эпизодов получения взяток сотрудниками Росгвардии
Задержанным с поличным сотрудникам Росгвардии насчитали шесть эпизодов вымогательства взяток у петербуржцев, которым подбрасывали наркотики. Потерпевших удалось отследить по наивным транзакциям сотрудников вневедомственной охраны.
Красногвардейский районный суд 29 октября планирует начать рассмотрение по существу дела Александра Бойкова и Никиты Лаврентьева, задержанных за подброшенные подростку наркотики. Им предъявили обвинение в серии идентичных преступлений.
Лаврентьев служил водителем в Росгвардии Красногвардейского района с 2016 года, Бойков устроился в апреле 2019-го. Через несколько дней напарники, считает следствие, провернули первую провокацию. На Новочеркасском проспекте они задержали петербуржца и потребовали взятку 30 тысяч рублей, чтобы не возить на освидетельствование для определения состояния опьянения. Стороны сговорились на пять тысяч. Деньги с телефона потерпевшего через онлайн-банк переводил Бойков, считает следствие.
Через неделю сотрудники вневедомственной охраны нашли на территории предприятия Ручьи трех мигрантов, пообещали им высылку из страны и вынудили их бригадира заплатить 20 тысяч рублей.
В июне 2019 года Бойков и Лаврентьев у задержанной на Гранитной улице девушки потребовали 100 тысяч рублей. Поверив в способность росгвардейцев подбросить и изъять наркотики, она заплатила 48 тысяч. Через пару дней патрульные на Екатерининском проспекте досмотрели машину петербуржца, ясно дав понять, что сейчас найдут в салоне пакетики с запрещенным веществом. У водителя они требовали 50 тысяч, но отпустили его после перевода десяти тысяч. Еще через несколько дней даром росгвардейского убеждения был деморализован прохожий на Шафировском проспекте. Он отдал 40 тысяч рублей.
На шестом эпизоде, 16 июля 2019 года, Бойкова и Лаврентьева задержали. Они, считает следствие, крепко насели на 16-летнего школьника, возя его по Красногвардейскому району и требуя снимать из банкоматов 300 тысяч рублей. Подростка пристегивали в машине наручниками, били, показывали пакетики с синтетическим наркотиком. Школьник отдал им 140 тысяч.
При задержании наркотики — 10 граммов в двух пакетиках — изъяли у Бойкова. Ему добавили эпизод с незаконным хранением.
По мнению следствия, сотрудники вневедомственной охраны совмещали приятное с полезным. Некоторых своих жертв они привозили в отделы полиции и составляли рапорты о задержании за уличное распитие алкоголя. Потерпевшие покорно подписывали протоколы и платили штрафы по 500 рублей за мнимые нарушения. Бойкову и Лаврентьеву за липовые рапорты вменили серию 286-х статей — за превышение должностных полномочий.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» и защищающий потерпевшего школьника, Бойков и Лаврентьев на предварительном следствии вину не признавали.