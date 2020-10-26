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26.10.2020 19:48
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На Планерной «Киа» толкнул встречную машину и врезался в эвакуатор. Спасти водителя не удалось

Один человек пострадал и ещё один скончался в аварии с эвакуатором и двумя легковыми машинами в Приморском районе Петербурга 26 октября. Последствия ДТП водители объезжают в полуторакилометровой пробке.

Об аварии на Планерной, 15, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. По предварительной информации, около 16:40 65-летний водитель белой «Киа» выехал на встречную полосу и врезался сначала в «Сузуки», а потом в эвакуатор «Форд».

За рулём «Сузуки» сидел 26-летний мужчина. Он получил травмы средней степени тяжести. По словам очевидцев, водителя «Киа» вытащили из салона без сознания и похоже, что без дыхания — первую помощь ему оказывали другие автомобилисты и дорожная полиция. Приехавшие медики констатировали смерть.

«Мегаполис» со ссылкой на свидетелей аварии сообщает, что мужчина мог потерять сознание ещё до ДТП. В УГИБДД такой информации не поступало, полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», последствия столкновения всё ещё мешают проезду. На участке Планерной пробка растянулась примерно на 1,4 км.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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