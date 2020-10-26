Один человек пострадал и ещё один скончался в аварии с эвакуатором и двумя легковыми машинами в Приморском районе Петербурга 26 октября. Последствия ДТП водители объезжают в полуторакилометровой пробке.



Об аварии на Планерной, 15, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. По предварительной информации, около 16:40 65-летний водитель белой «Киа» выехал на встречную полосу и врезался сначала в «Сузуки», а потом в эвакуатор «Форд».

За рулём «Сузуки» сидел 26-летний мужчина. Он получил травмы средней степени тяжести. По словам очевидцев, водителя «Киа» вытащили из салона без сознания и похоже, что без дыхания — первую помощь ему оказывали другие автомобилисты и дорожная полиция. Приехавшие медики констатировали смерть.