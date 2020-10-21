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21.10.2020 16:27
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Водитель школьного автобуса в Коми выехал на встречную полосу — в лоб «Уралу»

Автобус, полный детей, утром 21 октября попал в серьёзное ДТП в Коми. Есть пострадавшие.

Как сообщает республиканское МВД, школьный автобус приехал из посёлка Нижний Одес в город Сосногорск. Уже на территории города, на улице Энергетиков, водитель автобуса при повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в лесовоз «Урал».

В салоне автобуса было 14 детей. В медицинское учреждение доставлены двое.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Коми
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Коми
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Коми

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