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11.10.2020 12:25
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Статистика коронавирусной смертности в Петербурге пополнилась двумя десятками случаев

В Петербурге за минувшие сутки скончался 21 горожанин с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные 11 октября приводит оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в городе умер 3241 человек с положительным тестом на COVID-19.

Коронавирусная статистика в России продолжает ухудшаться — за последние сутки в стране выявили 13 634 новых случаев инфекции в 85 регионах. В Петербурге — 528 новых случая. По приросту это второй результат в стране.

По количеству заболевших за сутки рекорд с середины мая поставила Москва. 10 октября в столице обнаружили 4501 случай заражения коронавирусом.

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