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10.10.2020 20:53
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«Следующее, что должно случиться, — это переговоры с властью». Тихановская впервые за 4 месяца созвонилась с арестованным мужем

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые за 134 дня созвонилась с арестованным мужем Сергеем Тихановским. Она рассказал ему о переживаниях детей и о том, что происходит на свободе, следует из разговора, опубликованного 10 октября в ее Telegram-канале.

«Сейчас нет одного лидера, который управляет всем, что происходит. У нас дворы организуются в группы, районы собираются — люди сами себе лидеры. Децентрализация протеста. Нет такого, чтоб одного лидера забрать — и всё, — рассказала Светлана Тихановская. — Конечно, люди боятся, но борются сами с собой и выходят. Точно никто не остановится. Следующее, что должно случиться, — это переговоры с властью».

Во время разговора Сергей Тихановский посоветовал жене «быть жестче», рассказал, что спортом не занимается, но книжек прочитал больше, чем за всю жизнь. Кроме того, он поинтересовался про «Макрона и Меркель». В ответ Светлана Тихановская назвала политиков «хорошими людьми» и подчеркнула, что они поддерживают белорусов.

«Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу, потому что наше дело правое, — сказала Светлана Тихановская. — Я держусь только благодаря беларусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены».

Комментируя встречу в СИЗО КГБ и разговор с мужем, она заявила, что Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл «уголовниками», и подчеркнула, что «диалог в тюремной камере не ведется».

«Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов», — говорится в сообщении политика в Telegram.

Видеоблогер Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО под арестом. Его обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Александр Лукашенко 10 октября приехал в изолятор, где встретился в политзаключенными и сказал что «конституцию на улице не напишешь». Тихановского на встрече не было.

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Комментарии (6)

Olen
Счастье то какое!
Надеюсь, Фъ не планирует освещать что ела Тихановская на завтрак, обед и ужин, и как часто посещала уборную.
kоt-obormot
Колхозник Шура видимо после сегодняшнего заседания в тюряге всем пообещал свободу - если они все дружно свалят в туман.
Woodruff Shnibbll
Какие могут быть переговоры с самозванцами и людоедами?
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