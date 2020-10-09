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09.10.2020 12:42
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Дорожную ситуацию в районе Кудровского проезда, где собралась гигантская пробка, регулируют вручную

Дорожную ситуацию в районе Кудровского проезда, где ранее из-за технической неисправности на железнодорожном переезде собралась пробка, регулируют вручную. Об этом 9 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ОЖД.

«В настоящее время специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для устранения неисправности. Пропуск автомобилей через переезд осуществляется под контролем сотрудников железной дороги. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказали представители железной дороги.

Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в районе переезда по-прежнему напряженная. Особенно плохо дела обстоят по направлению в Кудрово. Транспортную обстановку также усложняет ДТП.

Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»

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Комментарии (2)

mix.mix_leero
А чем в это время заняты представители городской и областной дорожных эксплуатирующих служб?
А о чём думает и чем занято городское и областное ГИБДД из службы организации безопасного движения?
hal9000
За бесплатно там жилье не нужно..а люди еще за это деньги платят..ужс..
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