Дорожную ситуацию в районе Кудровского проезда, где собралась гигантская пробка, регулируют вручную
Дорожную ситуацию в районе Кудровского проезда, где ранее из-за технической неисправности на железнодорожном переезде собралась пробка, регулируют вручную. Об этом 9 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ОЖД.
«В настоящее время специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для устранения неисправности. Пропуск автомобилей через переезд осуществляется под контролем сотрудников железной дороги. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказали представители железной дороги.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в районе переезда по-прежнему напряженная. Особенно плохо дела обстоят по направлению в Кудрово. Транспортную обстановку также усложняет ДТП.