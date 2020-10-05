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05.10.2020 11:26
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Пенсионер на Suzuki «сообразил на троих» на дамбе и отправил четырех человек в больницу

Авария с участием трех автомобилей произошла утром 5 октября на дамбе в Кронштадтском районе Петербурга. В результате пострадали три женщины и мужчина.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:41 на 132-м километре внутреннего кольца КАД, на участке, проходящем через комплекс защитных сооружений от наводнений, 72-летний мужчина на автомобиле Suzuki врезался в стоящий Volkswagen, который столкнулся с попутным Subaru под управлением 45-летней женщины.

В результате ДТП пострадали 4 человека: 31-летний мужчина и женщины 28, 49 и 45 лет. Всех доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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