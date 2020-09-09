«Инопланетяне прилетели уже?» Российское киносообщество — про новые лимиты на «меньшинства» в американском кино

Премия «Оскар» за «Лучший фильм» будет присуждаться только при соблюдении авторами пропорций на появление в кадре женщин, нацменьшинств, ЛГБТ и людей с особенностями развития. Это «цензура» и «Оруэлл» — сказали «Фонтанке» мастера.

Фото: кадр из фильма «Лунный свет», получившего Оскар в 2017 году

9 сентября 2020 года Американская киноакадемия, которая «отвечает» за «главную кинопремию мира» — «Оскар», — опубликовала новые требования к кинолентам и их создателям. С 2024 года как минимум один из главных или важных второстепенных героев в ленте, претендующей на звание «лучшего фильма», должен иметь афроамериканское, латиноамериканское или азиатское происхождение. Или, как вариант, не меньше трети исполнителей ролей второго плана должны быть женщинами, национальными меньшинствами, представителями ЛГБТ или людьми с особенностями развития. Или сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из перечисленных групп. При этом в съёмочной группе как минимум две ключевые позиции должны занимать женщины или представители меньшинств. В техническом персонале квота для этих групп — как минимум шесть человек. Выпускающая студия и дистрибьюторы должны обеспечить перечисленные группы оплачиваемой стажировкой и обучением. Не все требования должны соблюдаться одновременно, достаточно выбрать две категории из них. Весь список лимитов на меньшинства доступен на сайте Американской киноакадемии.



«Фонтанка» спросила профессионалов российского кинематографа и анимации, в том числе номинантов и лауреатов премии «Оскар», о происходящем.



Андрей Звягинцев Фото: Андрей Минаев

Дважды номинант на премию «Оскар», член Американской киноакадемии режиссёр Андрей Звягинцев заявил «Фонтанке», что нововведения идут вразрез с принципами свободы в искусстве:



«Тут можно говорить только от своего имени. Слава богу, мои творческие цели и планы никогда не были сопряжены с «соответствием каким бы то ни было критериям», кроме единственного — абсолютная свобода высказывания. Твой фильм должен являть собой образец искусства, а не каталог толерантности. Настоящие авторы согласятся со мной, потому что знают — фильмы снимаются не для премий, а для истины».



Константин Бронзит

Дважды номинант на премию «Оскар», член Американской киноакадемии мультипликатор Константин Бронзит рассудил, что это решение коллег — глупость, которая выстраивает цензуру:

«Я не удивился этой новости. Я расстроился. Удивляться сегодня уже не приходится. Мы окружены глупостью тотально. Сплошь и рядом. Кольцо сжимается. Это всё не про заботу о женщинах, меньшинствах и так далее. Это всё забота о своей собственной заднице. О том, чтобы, не дай бог, такую большую общественную организацию, как Академия, обвинили бы в том, что она не в тренде. Что она не поддерживает сегодняшние общественные тенденции поддержки меньшинств. Не дай бог, пойдут письма, Академию начнут обвинять, как это было недавно, когда чернокожие актёры не попали ни в одну номинацию. Кто оказался виноват? Академия! И теперь Академия, как и многие другие организации, играет на опережение: «Да, мы тоже с вами! Мы всё поддерживаем! Более того, мы сами что-то придумываем!» Это всё не про кино. Это к искусству не имеет никакого отношения. Это страхи о себе любимом. Всё. И приведёт это к однообразию контента. И в итоге в одной из самых демократичных и свободных стран мира, как себя позиционирует Америка, на наших глазах в самой свободной области искусства и культуры возникает цензура. Нам устанавливают границы. Это цензура в прямом смысле. Они пишут про игровое кино, но это негласно распространится на все номинации. Например, Саша Петров со своим «Стариком и море» уже бы не смог получить «Оскара». Там рыбки и акулы, которых старик бьёт веслом, — женщины! Старик бьёт женщин веслом! Чисто мужской фильм «Побег из Шоушенка». Всё. Такие фильмы не пройдут. Надолго ли это всё? Не знаю. Поживём, увидим».



Александр Петров Фото: Максим Кимерлинг/Коммерсантъ

Обладатель премии «Оскар» 2000 года за мультфильм «Старик и море» Александр Петров оказался далёк от страстей вокруг толерантности:

«А мне это всё не нтересно. У меня есть чем заняться. Я просто не смотрю в ту сторону. Я не обращаю на эти глупости внимания. Это их дело. Не моё. Есть ли здесь риск для будущего кино? У меня нет никаких опасений или ожиданий. Надо просто заниматься своим делом, а не отвлекаться на всю эту ерунду. Это мой ответ. Как быть тем, кто не может не обращать на это внимания? Как хотите. Я не смогу вам с этим никак помочь».

Алексей Герман Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Обладатель «азиатского Оскара» — Asia Pacific Screen Awards — режиссер Алексей Герман пока не видит угрозы для неамериканского кино и объясняет происходящее «политикой»:

«Это логично в той парадигме, в которой они существуют сейчас. В той политизированной атмосфере. Нас это мало трогает, если это касается только претендентов на лучший фильм. Но если это будет касаться и других номинаций, таких как «Лучший иностранный фильм», то для нас многие вещи становятся невозможными. Эти требования вступают в противоречие с нашим законодательством. У нас другая история. Мы не можем поддерживать все эти квоты. Сложно снять фильм про Великую Отечественную войну, если там обязательно должны быть афроамериканцы. Не потому, что я к ним плохо отношусь, а потому что их там просто не было. Анекдот получится. Я всё понимаю, что общество должно быть справедливо, что есть чудовищная история расизма в Штатах, что не лучшим образом, наверное, существуют многие меньшинства. Тем не менее жёсткая регламентация неразумна. Начинается соцреализм. СССР это уже проходил. Ни к чему хорошему это не привело».



Михаил Трофименков

Кинокритик Михаил Трофименков был вынужден признать, что новости из Голливуда фиксируют правоту советской пропаганды:

«Это приведёт к разрушению режиссерского кинематографа, который и так в Америке существует весьма относительно. Теперь любой режиссёр будет находиться под двойным прессом — продюсерским прессом и вот этих самых «общественников» и «инициативников». Также это приведёт к нашествию бездарей в кино. Ловчее всего умеют пробиться всегда те, кто, используя дискриминационные нормы, а это дискриминационная норма, конечно, кричат о своих правах. Так уже кричали об «истинных арийцах», «выходцах из рабочего класса», ЛГБТ, одноногих, неграх. Спекулянты и бездари станут первыми. Впереди дисквалификация профессионалов. Это не имеет никакого отношения к тому, что «леваки победили Голливуд». Левые идеи — это идеи равенства. Здесь же насаждается неравенство, цензура. Это неожиданный для меня обвал американской культуры. Почему это происходит сейчас, не могу пока осмыслить. Может, инопланетяне прилетели уже? Вообще все последние события, насаждение единомыслия в мире в разных формах, подтверждают старый тезис советской пропаганды о том, что Джордж Оруэлл писал свой роман «1984» вовсе не про СССР, которого он не знал, а про англо-саксонский мир, который знал очень хорошо».



Фото: Дмитрий Костюков/Коммерсантъ

Автор «неформатных» культовых лент «ДМБ» и «Даун Хаус», режиссёр Роман Качанов, оказался единственным, кто увидел в происходящем позитив:



«Я считаю, что это прекрасно, что великий американский кинематограф, в лице киноакадемии, может себе позволить так поддержать работников индустрии, представляющих униженные и угнетенные слои общества. Это решение — признак очень высокого развития кинематографического сообщества США. В техническом и художественном уровне ни у кого сомнений давно не возникало. Сейчас этим решением наши американские коллеги подтвердили свой чрезвычайно высокий нравственный уровень».



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»