Под колеса BMW на Пулковском шоссе попала женщина. Травмы оказались смертельными
Смертельное ДТП произошло в Московском районе Петербурга 3 сентября. Переходивший дорогу пешеход попал под колеса легкового автомобиля и погиб на месте происшествия.
По предварительной информации, в восемь вечера у дома № 43 на Пулковском шоссе BMW Х3 под управлением 57-летнего водителя сбил женщину, которая пересекала проезжую часть не по «зебре». От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи. На вид его 40-45 лет, ее личность устанавливается.
Дорожная полиция проводит проверку, чтобы выяснить остальные обстоятельства произошедшего.