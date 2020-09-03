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03.09.2020 22:32
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Под колеса BMW на Пулковском шоссе попала женщина. Травмы оказались смертельными

Смертельное ДТП произошло в Московском районе Петербурга 3 сентября. Переходивший дорогу пешеход попал под колеса легкового автомобиля и погиб на месте происшествия.

По предварительной информации, в восемь вечера у дома № 43 на Пулковском шоссе BMW Х3 под управлением 57-летнего водителя сбил женщину, которая пересекала проезжую часть не по «зебре». От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи. На вид его 40-45 лет, ее личность устанавливается.

Дорожная полиция проводит проверку, чтобы выяснить остальные обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (6)

_Igor_
bmw - это диагноз.
sektor7
Печально
Maria Usenko
Перебегать Пулковское шоссе, это надо совсем мозгов не иметь. Жалко водителя
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