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22.08.2020 12:20
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Следственный комитет назвал основную версию причины «хлопка» газа в Ярославле, от которого погибли три человека

Утечка бытового газа рассматривается Следственным комитетом как основная версия причин происшествия в Ярославле. Напомним, из-за взрыва в жилом доме там погибли минимум 3 человека.

«По версии следствия, хлопок газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже, — говорится 22 августа на сайте Следственного комитета. — В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

Накануне в Ярославле на улице Батова в десятиэтажном жилом доме произошло обрушение части этажей. Погибли три человека — две женщины и 8-летний мальчик, пострадали еще четверо.

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Комментарии (4)

262217121
Не взрыв, а хлопок. Не отравление, а нарушение обмена веществ.
1984 Оруэлла
victor_k
Хлопок газа, жёсткая посадка вертолёта...
Что там ещё нам власти придумают?
Отрицательный рост доходов?
Агроном аэродрома
Ну слава богу из конституцЫи. Хлопок. Значит не террористы.
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