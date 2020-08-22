Следственный комитет назвал основную версию причины «хлопка» газа в Ярославле, от которого погибли три человека
Утечка бытового газа рассматривается Следственным комитетом как основная версия причин происшествия в Ярославле. Напомним, из-за взрыва в жилом доме там погибли минимум 3 человека.
«По версии следствия, хлопок газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже, — говорится 22 августа на сайте Следственного комитета. — В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
Накануне в Ярославле на улице Батова в десятиэтажном жилом доме произошло обрушение части этажей. Погибли три человека — две женщины и 8-летний мальчик, пострадали еще четверо.