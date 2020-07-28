На Латышских Стрелков пенсионерка проиграла схватку за розовую авоську грабителю на электросамокате
Молодой преступник нашёл новое применение популярным у горожан и туристов электросамокатам. Его план — промчаться мимо пенсионерки и вырвать у неё сумку — в теории был идеален, но на практике чуть не провалился из-за воинственного настроя 71-летней женщины, не желавшей расставаться с личным имуществом.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июля, схватка за розовую авоську развернулась накануне около полудня. Дама в возрасте прогуливалась вдоль улицы Латышских Стрелков. Вдруг из ниоткуда появился мужчина на электросамокате. Проезжая мимо, он дёрнул за находящуюся в её руках сумку. Однако пенсионерка не собиралась так просто сдаваться и не разжала пальцы, упав на асфальт.
Разъярённый преступник снова попытался вырвать авоську, но петербурженка продолжала держать оборону. Тогда он замахнулся и ударил её ногой в область кисти правой руки. Заполучив желаемое, он прыгнул обратно на самокат и скрылся в неизвестном направлении.
Пострадавшая пришла в себя и обратилась в полицию. В сумке, по её словам, находилось немного денег, старенький телефон и ключи от квартиры. Общий ущерб она оценила в 5,5 тысячи рублей.
Жертва успела запомнить приметы преступника: мужчина, на вид 20–30 лет, рост 165 см. Он был одет во всё чёрное — кроссовки, брюки и куртку с капюшоном. Подошва обуви выделялась красной полосой.
Возбуждено уголовное дело по 161 статье УК РФ (грабёж).