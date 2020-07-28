На Латышских Стрелков пенсионерка проиграла схватку за розовую авоську грабителю на электросамокате

Молодой преступник нашёл новое применение популярным у горожан и туристов электросамокатам. Его план — промчаться мимо пенсионерки и вырвать у неё сумку — в теории был идеален, но на практике чуть не провалился из-за воинственного настроя 71-летней женщины, не желавшей расставаться с личным имуществом.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июля, схватка за розовую авоську развернулась накануне около полудня. Дама в возрасте прогуливалась вдоль улицы Латышских Стрелков. Вдруг из ниоткуда появился мужчина на электросамокате. Проезжая мимо, он дёрнул за находящуюся в её руках сумку. Однако пенсионерка не собиралась так просто сдаваться и не разжала пальцы, упав на асфальт.

