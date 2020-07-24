Льготная ипотека наследила в жилищном кредитовании. Банки повышают минимальные взносы

Российские банки ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. Причиной стало введение льготной ипотеки во время пандемии и возможное снижение первоначального взноса по ней. Об этом в пятницу, 24 июля, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование маркетингового агентства Marcs.



Как сообщает издание, после снижения ипотечной ставки по программе льготного кредитования 4 из 10 крупнейших банков повысили минимальные взносы по кредитам на покупку жилья.

Райффайзенбанк увеличил первоначальный платеж на 5–10% — до 20% от стоимости жилья. Промсвязьбанк поднял его на 5 п.п. — до 15%, и отказался от ипотечной программы на столичные новостройки с нулевым первоначальным взносом. Минимальные взносы в этих банках выросли как на первичное, так и на вторичное жилье.