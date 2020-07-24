Льготная ипотека наследила в жилищном кредитовании. Банки повышают минимальные взносы
Российские банки ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. Причиной стало введение льготной ипотеки во время пандемии и возможное снижение первоначального взноса по ней. Об этом в пятницу, 24 июля, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование маркетингового агентства Marcs.
Как сообщает издание, после снижения ипотечной ставки по программе льготного кредитования 4 из 10 крупнейших банков повысили минимальные взносы по кредитам на покупку жилья.
Райффайзенбанк увеличил первоначальный платеж на 5–10% — до 20% от стоимости жилья. Промсвязьбанк поднял его на 5 п.п. — до 15%, и отказался от ипотечной программы на столичные новостройки с нулевым первоначальным взносом. Минимальные взносы в этих банках выросли как на первичное, так и на вторичное жилье.
В банке ФК «Открытие» минимальный платеж увеличился с 10 до 20%, а в Альфа-банке — с 15 до 20% для кредитов на готовое жилье. По данным издания, Совкомбанк тоже повысил минимальный взнос до 20% от стоимости жилья. Кроме того, в феврале первоначальный взнос повышал еще и Сбербанк. Потом он все же вернул его обратно.
Льготную программу по ипотеке утвердили в апреле. Тогда банкам разрешили давать ипотеку на 20 лет под 6,5%. Минимальный первоначальный взнос составлял 20% от стоимости жилья. В июне Минфин предложил уменьшить минимальный платеж до 15%. В ЦБ инициативу поддержали. Как пишут «Ведомости», сейчас документ проходит согласование в аппарате правительства, но крупнейшие банки уже начали понижать первоначальную ставку. Например, Сбербанк и ВТБ уже понизили минимальные платежи по программе льготной ипотеки до 15%.
В июле Ассоциация банков России обратилась в Минфин с просьбой увеличить размер компенсаций, которые банки получают от государства при одобрении льготной ипотеки под 6,5%. Банки пожаловались, что из-за уменьшения учетной ставки ЦБ им больше не выгодно выдавать жилищные кредиты под 6,5%, даже с учетом субсидий от государства. Банки попросили изменить формулу расчета компенсаций и продлить госпрограмму субсидирования ставок до конца года, а не до 1 ноября 2020-го.