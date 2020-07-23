Презумпция добросовестности. Конституционный суд объяснил, когда незнание закона может освободить от ответственности

Судьи Конституционного суда России не увидели мошенничества в необоснованном получении налогового вычета. Претендующий на компенсацию гражданин может ошибаться безнаказанно и неоднократно, если непредумышленно.

Как следует из постановления, 23 июля опубликованного на сайте суда, разобраться с частью 3 статьи 159 УК (мошенничество в крупном размере) попросил военнослужащий Михаил Литвинов. Обвинительным приговором по этой статье закончилось для него общение с налоговой инспекцией, которая из-за собственной ошибки выплатила ему компенсацию.

Научный сотрудник Военно-медицинской академии Литвинов в 2011 году приобрёл квартиру за 3,1 млн рублей. Два из них взял в кредит, 550 тысяч получил по военной ипотеке, остальное добавил из своих накоплений. Через год вычитал в Интернете, что может получить налоговый вычет. Нужные декларации нашёл на сайте ФНС, заполнил самостоятельно и отнёс в налоговую инспекцию Ленобласти. В комплекте документов были, в том числе, договоры целевого жилищного займа и кредитный. О том, что военные ипотечники не могут претендовать на вычет, сказано в письме ФНС «О представлении имущественного вычета участникам в накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения». Литвинов настолько глубоко в налоговое законодательство не погрузился. Сотрудница инспекции, по всей видимости, тоже, поскольку после камеральной проверки заявителю перечислили почти 60 тысяч. Деньги на карту приходили ещё дважды, всего — 258 тысяч. В 2017 году Литвинов от своего начальника узнал, что вычет по закону ему не положен, и добросовестно вернул деньги в бюджет. От уголовного дела это не спасло, несмотря на то, что в инспекции признали, что в заблуждение их никто не водил, ипотечный договор во время проверки могли пропустить по невнимательности.

Выборгский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор. Однако в вышестоящей инстанции он не устоял, после нового рассмотрения военнослужащего признали виновным и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Суд заключил, что если первый раз мог быть ошибкой по незнанию, то два последующих — уже обман и злоупотребление доверием. Литвинов дошёл до Верховного суда, но так и не смог доказать, что обращение за вычетом — следствие его добросовестного заблуждения. При этом в инстанциях не отрицали ошибку налогового органа, но сочли, что она «не находится в причинно-следственной связи с содеянным и не свидетельствует о невиновности подсудимого». В КС такую позицию не разделили. Как отметили судьи, само по себе обращение в инспекцию, даже являясь необоснованным и неоднократным, не свидетельствует об умысле на мошенничество. Так, гражданин вполне может ошибаться или сомневаться и обратиться в ФНС для того, чтобы прояснить вопрос о праве на вычет. То есть само обращение не может быть составом преступления, потому что вычет предоставляет орган после проверки. В противном случае любая ошибка заявителя расценивалась бы как покушение на мошенничество.