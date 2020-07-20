FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.07.2020 15:37
17
Печать

Смольный пришел за летними верандами. Мебель отбирают у самых пострадавших

Двадцать два кафе, бара и ресторана получили административные протоколы от комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга за последние две недели. Кто-то не получил на летнюю веранду согласия, некоторые слишком разошлись.

Об этом 20 июля сообщает Смольный. В перечне значатся заведения на Большой Морской, в Кирпичном переулке, на Рубинштейна, нашлись нарушители и на проспекте Науки. ККИ шел по списку коллег из комитета по промполитике, который разрешения на уличные веранды выдает (работать разрешили примерно 500 заведениям). Некоторых среди тех, кому дали добро, не оказалось вовсе, и мебель забрали, другие вышли за пределы отведенной территории и отобрали сантиметры у прохожих.

Всего набралось 22 нарушителя, они получили протоколы по статье о самовольном размещении и перемещении элементов благоустройства. Изъяли 90 стульев, столов и скамеек. Еще девять человек работали без масок и перчаток, им выписали индивидуальные «коронавирусные» протоколы.

Рестораторов из-за пандемии признали одной из наиболее пострадавших отраслей. Смольный разрешил им открыться с посадочными местами только на свежем воздухе.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (17)

AP-SPb
"отобрали сантиметры"? "22 нарушителя"? Чинуши совсем берега потеряли в погоне за взятками? ВЕСЬ Центр заставлен деревянным мусором. На 6-ти !!! метровых тротуарах Невского местами для прохода пешеходов осталось меньше полуметра. Тротуары Гороховой, Казанской, наб.канала Грибоедова заставлены полностью. Хотя при ширине тротуаров там нельзя ничего выставлять в принципе. Всё тротуары и арки засраны и зассаны и в переносном и в прямом смысле. Мусор лежит горами и не убирается. Интересно, Сбеглов, КИО, Мейксин и прочая административно-городская шушера ждут когда жители пойдут жечь эти столы и стулья вместе с кабаками???
Иван Гамаюнов
На Рубинштейна сантиметры отнимают машины у пешеходов, давно пора сделать эту улицу пешеходной, никакого коллапса не произойдет.
Капитан Очевидность2
- комитет по контролю за имуществом,
- комитет по промполитике.
Это сколько дармоедов-то развелось за наш счёт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний