Двадцать два кафе, бара и ресторана получили административные протоколы от комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга за последние две недели. Кто-то не получил на летнюю веранду согласия, некоторые слишком разошлись.

Об этом 20 июля сообщает Смольный. В перечне значатся заведения на Большой Морской, в Кирпичном переулке, на Рубинштейна, нашлись нарушители и на проспекте Науки. ККИ шел по списку коллег из комитета по промполитике, который разрешения на уличные веранды выдает (работать разрешили примерно 500 заведениям). Некоторых среди тех, кому дали добро, не оказалось вовсе, и мебель забрали, другие вышли за пределы отведенной территории и отобрали сантиметры у прохожих.