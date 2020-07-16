Блогер собрал 10 млн рублей на покупку квартиры для семьи умершего воспитанника «Локомотива»

Менее суток понадобилось видеоблогеру Евгению Савину для сбора денег на новую квартиру для семьи умершего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Как сообщил Савин в четверг, 16 июля, сумма перечислений превысила 10 млн рублей.

«В очередной раз мы доказали, что мы — одна большая футбольная семья», — написал Савин в «Инстаграме».