Блогер собрал 10 млн рублей на покупку квартиры для семьи умершего воспитанника «Локомотива»
Менее суток понадобилось видеоблогеру Евгению Савину для сбора денег на новую квартиру для семьи умершего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Как сообщил Савин в четверг, 16 июля, сумма перечислений превысила 10 млн рублей.
«В очередной раз мы доказали, что мы — одна большая футбольная семья», — написал Савин в «Инстаграме».
Напомним, 22-летний воспитанник «Локомотива» Иннокентий Самохвалов умер во время индивидуальной тренировки «Казанки» (фарм-клуб «Локомотива») в апреле 2020 года. По официальной версии, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Самохвалов занимался в системе «Локомотива» с третьего классе. В составе железнодорожников он выигрывал молодежное первенство России. У него остались супруга и сын.
Ранее мать Самохвалова сообщила, что «Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего игрока. Гендиректор Василий Кикнадзе сказал, что возможности у клуба нет.
Позже стало известно, что семья Самохвалова получила 3 млн рублей после смерти футболиста: «Локо» выплатил два миллиона, еще один — агент игрока, а жену Самохвалова приняли на работу в клуб.