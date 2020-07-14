«Локомотив» отказался купить квартиру семье своего умершего воспитанника

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе ответил отказом на просьбу помочь семье умершего во время тренировки футболиста Иннокентия Самохвалова. Об этом рассказала мать спортсмена Татьяна Терехова в интервью блогеру Евгению Савину на YouTube-канале «Красава».

«Позвонила я практически сразу (гендиректору «Локомотива» Василию Кикнадзе – ред.) после случившегося. Да, я действительно обращалась с просьбой рассмотреть вопрос о покупке квартиры семье Кеши, потому что они квартиру снимают, они остались без единственного кормильца... Он сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет», — cказала Терехова.