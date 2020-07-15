В Петербурге замдиректора Дворца творчества юных обвинили в хищении 20 млн при ремонте здания на Невском

Как сообщили в полицейском главке 15 июля, оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в особо крупном хищении задержаны 41-летний генеральный директор частной строительной компании и 42-летний заместитель генерального директора по административно-хозяйственной работе городского Дворца творчества юных.

В Петербурге полиция раскрыла мошенничество при ремонте театрально-концертного комплекса городского Дворца творчества юных. По версии следствия, капремонт здания на Невском проспекте свели к косметике, сэкономив казённые миллионы.

«По версии оперативников, в январе 2017 года представители строительной фирмы, согласовав свои действия с уполномоченным сотрудником Дворца творчества юных, произвели косметический ремонт здания концертного комплекса на Невском проспекте, отразив его в документации как капитальный», — уточняют в ГУ МВД по Петербургу и области.

Таким образом похищено 20 миллионов рублей. Оба фигуранта допрошены в качестве обвиняемых, их ограничили домашним арестом.

Санкт-Петербургский дворец творчества расположен в одном из старейших зданий Невского проспекта, в Аничковом дворце. В 2017 году на его ремонт было выделено более 125 млн рублей. Как указано на сайте, за административно-хозяйственную часть и контроль строительства отвечает Дмитрий Пычин.