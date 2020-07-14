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14.07.2020 12:09
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Минпросвет выпустил методичку о волонтёрской помощи детям-сиротам

Министерство просвещения опубликовало методическое пособие по добровольческой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся попечения родителей. В его разработке непосредственное участие принимал фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В пособии освещен широкий круг тем, имеющих отношение к волонтёрской деятельности — от юридических аспектов до практик сопровождения выпускников детских домов и интернатов.

В фонде подчёркивают, что в документе особым пунктом выделяются разъяснения о возможном вреде бессистемного волонтёрства и спонсорских подарков, воспитывающих в детях-сиротах иждивенческую модель поведения. «Проекты, направленные на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подарками, дорогими вещами, зрелищными и развлекательными мероприятиями, наносят скорее вред, чем пользу», — говорится в методических материалах.

По мнению психологов, подарки являются одной из самых распространённых форм помощи сиротским учреждениям, такой способ первым приходит в голову, однако это не самая актуальная потребность. Для некоторых нужнее, например, лечение, поэтому волонтёрам стоит уточнять в детских домах, что именно может быть полезно.

«Мы уверены, что самой лучшей альтернативой бессистемных спонсорских подарков является помощь и поддержка в развитии проектов, где ребенок может получить реальные опыт и знания, как быть самостоятельным после выхода из стен учреждения», — сказали в фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В министерстве, в свою очередь, пояснили, что цель методички — обобщить опыт волонтёрских проектов, направленных на помощь детям-сиротам, и передать его общественным, государственным, муниципальным и частным организациям.

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