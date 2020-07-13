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13.07.2020 13:55
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В баскетбольный «Зенит» перешел американский защитник Алекс Пойтресс

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с 26-летним американским форвардом Алексом Пойтрессом. Как уточнили в пресс-службе команды в понедельник, 13 июля, соглашение с игроком подписано на один год.

Алекс Пойтресс (206 см, 107 кг) родился 6 сентября 1993 года в городе Саванна (штат Джорджия). Сезон 2018–19 Алекс провел в системе клуба «Атланта Хокс», где провел 21 игру со статистикой 5 очков и 4 подбора в среднем за игру. Следующий клубом американца стал «Жилинские тигры», выступающие в чемпионате CBA. В декабре 2019 года перешел в состав «Галатасарая», где набирал 12,9 очка и делал 5,4 подбора в чемпионате турецкой Суперлиги.

— Мы очень рады, что в состав нашей команды добавился Алекс Пойтресс, — прокомментировал подписание главный тренер Хави Паскуаль. — Он может одинаково хорошо играть на позициях 4-го и 5-го номеров, что даст нам большое преимущество. В 26 лет он решил сделать шаг вперед в развитии своей карьеры вместе с нами. «Зенит» приобретает сильного атлетичного игрока, который обязательно порадует своей игрой наших болельщиков.

Ранее из «Зенита» ушел российский защитник Антон Понкрашов.

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