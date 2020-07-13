В баскетбольный «Зенит» перешел американский защитник Алекс Пойтресс

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с 26-летним американским форвардом Алексом Пойтрессом. Как уточнили в пресс-службе команды в понедельник, 13 июля, соглашение с игроком подписано на один год.
🤜🏻🤛🏻 @AlexTheGreat22 about signing with Our Club . pic.twitter.com/6gcowX6RRo— Basketball club Zenit (from 🏠) (@zenitbasket) July 13, 2020
Алекс Пойтресс (206 см, 107 кг) родился 6 сентября 1993 года в городе Саванна (штат Джорджия). Сезон 2018–19 Алекс провел в системе клуба «Атланта Хокс», где провел 21 игру со статистикой 5 очков и 4 подбора в среднем за игру. Следующий клубом американца стал «Жилинские тигры», выступающие в чемпионате CBA. В декабре 2019 года перешел в состав «Галатасарая», где набирал 12,9 очка и делал 5,4 подбора в чемпионате турецкой Суперлиги.
— Мы очень рады, что в состав нашей команды добавился Алекс Пойтресс, — прокомментировал подписание главный тренер Хави Паскуаль. — Он может одинаково хорошо играть на позициях 4-го и 5-го номеров, что даст нам большое преимущество. В 26 лет он решил сделать шаг вперед в развитии своей карьеры вместе с нами. «Зенит» приобретает сильного атлетичного игрока, который обязательно порадует своей игрой наших болельщиков.
Ранее из «Зенита» ушел российский защитник Антон Понкрашов.