Горожане не услышали настоятельные просьбы властей смотреть по телевизору самый красивый праздник петербургского лета. В ожидании парусника с алыми парусами они гнездятся на крышах, свисают с балконов ближайших к Финскому заливу домов.



Как передает корреспондент «Фонтанки», в первые минуты 28 июня наряд полиции около ста человек прогнал с крыши двенадцатиэтажного дома на Морской набережной, 9. В доме неподалеку, номер 17, неверующих в онлайн на кровлю многоэтажки пускали через одну из верхних квартир. У 37-го дома облюбовали крышу автомойки, а в самом многоквартирнике все общедомовые балконы забиты зрителями праздника «Алые паруса».

