Петербуржцы кучкуются на крышах с видом на «Алые паруса». Под сотню человек полиция сняла с 12 этажа
Горожане не услышали настоятельные просьбы властей смотреть по телевизору самый красивый праздник петербургского лета. В ожидании парусника с алыми парусами они гнездятся на крышах, свисают с балконов ближайших к Финскому заливу домов.
Как передает корреспондент «Фонтанки», в первые минуты 28 июня наряд полиции около ста человек прогнал с крыши двенадцатиэтажного дома на Морской набережной, 9. В доме неподалеку, номер 17, неверующих в онлайн на кровлю многоэтажки пускали через одну из верхних квартир. У 37-го дома облюбовали крышу автомойки, а в самом многоквартирнике все общедомовые балконы забиты зрителями праздника «Алые паруса».
Эффектнейшая часть праздника выпускников началась примерно в 00.30. Неповторимый в своей зрелищности проход белоснежного брига «Россия» в прямом эфире показывают федеральные каналы.
Из-за пандемии коронавируса шоу сменило основную площадку, переместилось с Невы в Финский залив. Смольный неоднократно подчеркивал, что смотреть «Алые паруса» нужно онлайн, так как массовые мероприятия запрещены. Непослушных горожан вечером 27 июня силами полиции выпроводили из закрытого по случаю парка 300-летия Петербурга.