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28.06.2020 00:15
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Петербуржцы кучкуются на крышах с видом на «Алые паруса». Под сотню человек полиция сняла с 12 этажа

Фото: кадр из трансляции Пятого канала

Горожане не услышали настоятельные просьбы властей смотреть по телевизору самый красивый праздник петербургского лета. В ожидании парусника с алыми парусами они гнездятся на крышах, свисают с балконов ближайших к Финскому заливу домов.

Как передает корреспондент «Фонтанки», в первые минуты 28 июня наряд полиции около ста человек прогнал с крыши двенадцатиэтажного дома на Морской набережной, 9. В доме неподалеку, номер 17, неверующих в онлайн на кровлю многоэтажки пускали через одну из верхних квартир. У 37-го дома облюбовали крышу автомойки, а в самом многоквартирнике все общедомовые балконы забиты зрителями праздника «Алые паруса».

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Наталья Гончарова/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Эффектнейшая часть праздника выпускников началась примерно в 00.30. Неповторимый в своей зрелищности проход белоснежного брига «Россия» в прямом эфире показывают федеральные каналы.

Из-за пандемии коронавируса шоу сменило основную площадку, переместилось с Невы в Финский залив. Смольный неоднократно подчеркивал, что смотреть «Алые паруса» нужно онлайн, так как массовые мероприятия запрещены. Непослушных горожан вечером 27 июня силами полиции выпроводили из закрытого по случаю парка 300-летия Петербурга.

Фото: кадр из трансляции Пятого канала
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Nerevar
Одни сочинили сказку про пандемию великую, другие о ней талдычат, полиция по беспределу людей гоняет и обижает. Пора бы заканчивать с этой коронохренью и возвращаться к нормальной жизни. В Европе страна за страной возвращаются и ничего, все живы здоровы. Только здесь в России этот цирк с короновирусом.
Эта коронокашля не такая опасная как её малюют. Умирают те, у кого проблемы со здоровьем в виде хронических болезней. У меня друг заразился. И? Полежал, прокашлялся, прочихался, его поплющило немного и он снова в строю, как огурчик, здоров и бодр.
Brit
Запах Алины Кабаевой и её (бывших нашими) денег.
Umpire Judge
Всё это кучкующееся быдло надо бы в автозаки, отвозить на полигон, в поле согороженной колючей проволокой. И держать там пару недель, в поле, с минимальной жратвой с полевой кухни. После этого, офомив всех по законодательству, отпутсить своим ходом до города. И! Держать всех вместе (и самок и самцов). Пусть пересовокупляется дерьмо с дерьмом.
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