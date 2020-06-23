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23.06.2020 23:26
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Сходку криминальных авторитетов в Москве прервали полиция и ФСБ. Задержали около 30 человек

В ходе рейда по борьбе с оргпреступностью в Москве задержали около 30 человек. Об этом 23 июня пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания уточнил, что задержание преступных лидеров из кавказских республик происходило в кафе на Алтуфьевском шоссе.

«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», - сообщил источник ТАСС.

Во время задержания один человек получил огнестрельное ранение.

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Комментарии (2)

syshsun
Любопытно,во время сходки и самого задержания,была ли соблюдена социальная дистанция?
Ну СОБР,ладно,они итак в масках,а уважаемых товарищей,можно подвергнуть штрафу.
Агроном аэродрома
Так после последнего закона против крыминального мира "авторитетов" ведь не осталось.. Все убежали. Так, во всяком случае, необходимость данного закона эксперт описывал когда-то...
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