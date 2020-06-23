Сходку криминальных авторитетов в Москве прервали полиция и ФСБ. Задержали около 30 человек

В ходе рейда по борьбе с оргпреступностью в Москве задержали около 30 человек. Об этом 23 июня пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Собеседник издания уточнил, что задержание преступных лидеров из кавказских республик происходило в кафе на Алтуфьевском шоссе.



«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», - сообщил источник ТАСС.

