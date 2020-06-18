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18.06.2020 11:02
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Матрос-срочник из Ленобласти приехал, чтобы похоронить отца, и пропал. Его ищут в Финском заливе

В Кингисеппском районе Ленинградской области ищут 20-летнего срочника. Молодой человек прибыл в увольнение, чтобы похоронить отца. Старший матрос служил в Балтийске.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, в Финском заливе у деревне Ручьи ведутся поиски военнослужащего. Он мог утонуть накануне около четырёх часов дня. Сообщение об этом поступило в полицию от местного жителя. Он просил сотрудников районного отдела помочь в поисках знакомого.

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
Так речь о солдате или о матросе? Автор видимо не в курсе, что это взаимоисключающие названия.
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