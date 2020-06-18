Матрос-срочник из Ленобласти приехал, чтобы похоронить отца, и пропал. Его ищут в Финском заливе
В Кингисеппском районе Ленинградской области ищут 20-летнего срочника. Молодой человек прибыл в увольнение, чтобы похоронить отца. Старший матрос служил в Балтийске.
Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, в Финском заливе у деревне Ручьи ведутся поиски военнослужащего. Он мог утонуть накануне около четырёх часов дня. Сообщение об этом поступило в полицию от местного жителя. Он просил сотрудников районного отдела помочь в поисках знакомого.