В Александровской больнице нашлась неучтенная Смольным коронавирусная смерть. Тело болевшей ВИЧ лежит в морге больше двух недель

Пациентка Александровской больницы с пневмонией поступила туда из психиатрической больницы 23 мая. Она умерла через три дня, но поиском ее родни занялись только сейчас.



Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, телефонограмма с сообщением о смерти 33-летней женщины поступила в полицию накануне, врачи Александровской больницы попросили найти ее родственников для захоронения. На лечение ее привезли 23 мая, 26-го числа пациентка скончалась. Помимо ВИЧ, у нее был подтвержден коронавирус. В комздраве «Фонтанке» сообщили, что смерть не попала в статистику, вероятней всего, потому что на нее не выписано медсвидетельство о смерти.

