FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
69.12р78.52р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
12.06.2020 17:57
1
Печать

В Александровской больнице нашлась неучтенная Смольным коронавирусная смерть. Тело болевшей ВИЧ лежит в морге больше двух недель

Пациентка Александровской больницы с пневмонией поступила туда из психиатрической больницы 23 мая. Она умерла через три дня, но поиском ее родни занялись только сейчас.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, телефонограмма с сообщением о смерти 33-летней женщины поступила в полицию накануне, врачи Александровской больницы попросили найти ее родственников для захоронения. На лечение ее привезли 23 мая, 26-го числа пациентка скончалась. Помимо ВИЧ, у нее был подтвержден коронавирус. В комздраве «Фонтанке» сообщили, что смерть не попала в статистику, вероятней всего, потому что на нее не выписано медсвидетельство о смерти.

Еще двое пациентов с внебольничной пневмонией и не найденными родственниками скончались за минувшие сутки в Александровской и Покровской больницах. 69-летняя пациентка поступила на инфекционное отделение 1 июня и умерла 11-го, 86-летняя женщина лежала в больничной палате с 25 мая, скончалась 10-го июня.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

261871721
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знaкомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/21xxxx
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний