Финляндия признана одной из лучших стран для детей, Россия — на 87-м месте
Соседняя Финляндия заняла третье место в рейтинге KidsRights Index 2020, который оценивает, как в разных странах соблюдаются права детей и что власти делают для улучшения. Лучшей Суоми стала в сфере права детей на образование.
Возглавила же список Исландия, а второе место досталось Швейцарии.
Россия оказалась на 87-м месте, между Испанией и Киргизией. Наиболее низкий коэффицент наша страна получила за среду для детей (0,357). Наиболее высокий — за право на образование (0,945).
В исследовании анализировали права детей на жизнь, здоровье, образование и защиту в 182 странах мира. В критерии оценки было включено также создание государством благоприятных условий для защиты прав ребенка.
Замыкают рейтинг Чад, Афганистан и Сьерра-Леоне.
Ежегодный рейтинг составляется организацией KidsRights Foundation в сотрудничестве со Школой экономики и Международным институтом социальных исследований при университете Erasmus University Rotterdam в Нидерландах.