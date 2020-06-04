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04.06.2020 16:52
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Финляндия признана одной из лучших стран для детей, Россия — на 87-м месте

Соседняя Финляндия заняла третье место в рейтинге KidsRights Index 2020, который оценивает, как в разных странах соблюдаются права детей и что власти делают для улучшения. Лучшей Суоми стала в сфере права детей на образование.

Возглавила же список Исландия, а второе место досталось Швейцарии.

Россия оказалась на 87-м месте, между Испанией и Киргизией. Наиболее низкий коэффицент наша страна получила за среду для детей (0,357). Наиболее высокий — за право на образование (0,945).

В исследовании анализировали права детей на жизнь, здоровье, образование и защиту в 182 странах мира. В критерии оценки было включено также создание государством благоприятных условий для защиты прав ребенка.

Замыкают рейтинг Чад, Афганистан и Сьерра-Леоне.

Ежегодный рейтинг составляется организацией KidsRights Foundation в сотрудничестве со Школой экономики и Международным институтом социальных исследований при университете Erasmus University Rotterdam в Нидерландах.

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
Ясен пень, скандинавы.
Дрожь берёт от их ювенальной службы.
Детям можно всё.

KidsRights Foundation
New Yorkstraat 2-8
1175 RD Lijnden
The Netherlands
Виктор Кочуров
Тупой ангажированных рейтинг, как и всегда. Никакого доверия этой фигне, основанной на субъективных домыслах.
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