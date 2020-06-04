Финляндия признана одной из лучших стран для детей, Россия — на 87-м месте

Соседняя Финляндия заняла третье место в рейтинге KidsRights Index 2020, который оценивает, как в разных странах соблюдаются права детей и что власти делают для улучшения. Лучшей Суоми стала в сфере права детей на образование.

Возглавила же список Исландия, а второе место досталось Швейцарии.

Россия оказалась на 87-м месте, между Испанией и Киргизией. Наиболее низкий коэффицент наша страна получила за среду для детей (0,357). Наиболее высокий — за право на образование (0,945).

В исследовании анализировали права детей на жизнь, здоровье, образование и защиту в 182 странах мира. В критерии оценки было включено также создание государством благоприятных условий для защиты прав ребенка.