FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +17
68.34р76.62р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 15:09
0
Печать

Грузовик ударил столб, развернулся в разделительную полосу и перегородил Витебский

Плотная пробка образовалась днём 4 июня на Витебском проспекте из-за ДТП с грузовиком.

У пересечения с Бассейной улицей на Витебском развернуло грузовик, для проезда осталась одна полоса, сообщает читатель «Фонтанки» Максим. Пробка, по его словам, выросла до проспекта Славы.

Читатель «Фонтанки» Максим

Это результат «удивительного манёвра», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Грузовик ударил бетонный столб на обочине справа и резко развернулся посреди проезжей части. Уткнувшись в разделительную, заглох, перегородив Витебский в сторону центра», — пишет Анатолий.

Фото: Читатель «Фонтанки» Максим
Фото: Читатель «Фонтанки» Максим
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Сейчас пробка там почти рассосалась. В целом загруженность дорог Петербурга «Яндекс» оценивает в 4 балла, хотя обычно в это время бывает 3.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний