Грузовик ударил столб, развернулся в разделительную полосу и перегородил Витебский
Плотная пробка образовалась днём 4 июня на Витебском проспекте из-за ДТП с грузовиком.
У пересечения с Бассейной улицей на Витебском развернуло грузовик, для проезда осталась одна полоса, сообщает читатель «Фонтанки» Максим. Пробка, по его словам, выросла до проспекта Славы.
Читатель «Фонтанки» Максим
Это результат «удивительного манёвра», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Грузовик ударил бетонный столб на обочине справа и резко развернулся посреди проезжей части. Уткнувшись в разделительную, заглох, перегородив Витебский в сторону центра», — пишет Анатолий.
Сейчас пробка там почти рассосалась. В целом загруженность дорог Петербурга «Яндекс» оценивает в 4 балла, хотя обычно в это время бывает 3.