Россия и Турция проведут совместные испытания вакцины от COVID-19
Россия и Турция проведут совместные клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом 3 июня заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
«Чтобы проводить клинические испытания на людях, недостаточно усилий одной страны... Мы договорились сотрудничать по проведению совместных клинических испытаний», — цитирует Коджа «Интерфакс» со ссылкой на газету Hurriyet.
По словам главы Минздрава Турции, в настоящий момент над созданием препарата от COVID-19 в стране работают два десятка университетов и учебных центров, четыре из которых уже тестируют его на животных.
По данным турецких СМИ, вопросы совместной борьбы с коронавирусом в рамках телеконференции Коджа обсудил с профильным министром РФ Михаилом Мурашко.
Ранее о завершении отбора добровольцев для участия в клинических испытаниях вакцины сообщили российские Минздрав и Минобороны.