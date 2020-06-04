Россия и Турция проведут совместные испытания вакцины от COVID-19

Россия и Турция проведут совместные клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом 3 июня заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.



«Чтобы проводить клинические испытания на людях, недостаточно усилий одной страны... Мы договорились сотрудничать по проведению совместных клинических испытаний», — цитирует Коджа «Интерфакс» со ссылкой на газету Hurriyet.



По словам главы Минздрава Турции, в настоящий момент над созданием препарата от COVID-19 в стране работают два десятка университетов и учебных центров, четыре из которых уже тестируют его на животных.

