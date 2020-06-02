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02.06.2020 08:40
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Минобороны РФ отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 июня со ссылкой на военное ведомство пишет ТАСС.

Как уточнили в Минобороны РФ, обследование для участия в тестировании препарата прошли полсотни военнослужащих из различных подразделений страны, в том числе — пять женщин.

В ведомстве также добавили, что первая группа должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте министерства уже 3 июня.

Ранее о завершении отбора добровольцев для участия в клинических испытания вакцины от коронавируса сообщил Минздрав РФ. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, работа в этом направлении начнется в середине июня, а первые образцы лекарства могут появиться уже к осени.

Всемирная организация здравоохранения анонсировала возможность появления свыше ста современных препаратов от COVID-19 по всему миру, восемь из которых разрабатываются в России. Одну из них можно будет закапать в нос.

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Комментарии (5)

ussr_forever
а потом они будут давать интервью о том, что их принудили и они не были добровольцами
Агроном аэродрома
Минобороны? А чё не Рыбнадзор? Ну или там, Росреестр?
a.159753123
В армии добровольцев НАЗНАЧАЮТ.
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