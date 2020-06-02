Минобороны РФ отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 июня со ссылкой на военное ведомство пишет ТАСС.



Как уточнили в Минобороны РФ, обследование для участия в тестировании препарата прошли полсотни военнослужащих из различных подразделений страны, в том числе — пять женщин.

В ведомстве также добавили, что первая группа должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте министерства уже 3 июня.