Минобороны РФ отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 июня со ссылкой на военное ведомство пишет ТАСС.
Как уточнили в Минобороны РФ, обследование для участия в тестировании препарата прошли полсотни военнослужащих из различных подразделений страны, в том числе — пять женщин.
В ведомстве также добавили, что первая группа должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте министерства уже 3 июня.
Ранее о завершении отбора добровольцев для участия в клинических испытания вакцины от коронавируса сообщил Минздрав РФ. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, работа в этом направлении начнется в середине июня, а первые образцы лекарства могут появиться уже к осени.
Всемирная организация здравоохранения анонсировала возможность появления свыше ста современных препаратов от COVID-19 по всему миру, восемь из которых разрабатываются в России. Одну из них можно будет закапать в нос.