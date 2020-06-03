СКА выпал из топ-3 рейтинга лучших клубов Европы

Московский ЦСКА занял 1-е место в рейтинге лучших европейских хоккейных команд сезона-2019/20 по версии интернет-портала HockeyArchives.
Рейтинг был составлен на основе результатов команд в сезоне-2019/20: ЦСКА возглавляет топ второй год подряд.
2-ю строчку в топ-250 клубов Европы прошедшего сезона занимет шведский «Лулео», а тройку лучших замыкает казанский «Ак Барс».
Из топ-3 по сравнению с рейтингом прошлого сезона выпал петербургский СКА, который в прошлом году располагался на 2-м месте. Теперь он на 4-й строчке.
В десятке лучших оказались еще два клуба из КХЛ: казахстанский «Барыс» (9-е место) и московское «Динамо» (10-е).