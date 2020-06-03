Статистику Петербурга за сутки пополнили 17 смертей от коронавируса. Число летальных исходов достигло 240

Комиссия по анализу летальных исходов за сутки подтвердила коронавирусную инфекцию у 17 умерших в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус.рф».



Всего в Северной столице к 3 июня официально зарегистрировано 240 смертей от коронавирусной инфекции на 17 069 заболевших. В России за последние 24 часа число умерших выросло на 178 человек.

Из них 61 смерть подтверждена в Москве, 20 — в Московской области. Петербург занимает третью строчку по суточной смертности. Также в первой пятёрке Дагестан (16) и Ингушетия (6). Ещё в 32 регионах от одного до пяти летальных исходов.