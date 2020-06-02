Глава правительства России поручил Минздраву изменить ОМС для возобновления плановой работы больниц

"Минздраву России внести проект постановления правительства РФ, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы ОМС в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в целях возобновления плановой работы медицинских организаций", - говорится в решениях совета, опубликованных на сайте правительства РФ.

Проект документа должен быть подготовлен до 4 июня.



Также Минздраву совместно с главами субъектов поручено до 5 июня обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных коронавирусом в федеральных и региональных медорганизациях, на случай возобновления роста заболеваемости этой инфекцией. К этому же сроку поручено "проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения новой коронавирусной инфекции".

Руководители регионов до 3 июня должны оценить потребность медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом, в средствах индивидуальной защиты, а также их запасы. "При поступлении информации о нехватке средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях обеспечить обязательное рассмотрение каждого такого случая и незамедлительное принятие соответствующих мер по исправлению ситуации", - отмечается в решениях.

Минпромторг и Минздрав России до 5 июня должны проанализировать представленные заявки и обеспечить своевременные поставки средств индивидуальной защиты в медицинские организации.

