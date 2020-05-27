Ночной пожар на парковке проспекта Художников может стать уголовным делом. Целью поджигателя был BMW водителя ВГТРК
Полиция Выборгского района Петербурга возбудила уголовное дело после ночного пожара на проспекте Художников. Об этом 27 мая стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
Накануне ночью на место выезжала следственно-оперативная группа, которая изучила место происшествия и записи с камер видеонаблюдения. Было установлено, что около половины третьего ночи неизвестный мужчина подошёл к припаркованному у дома
По данным АЖУР, внедорожник принадлежал 43-летнему водителю ВГТРК Санкт-Петербург.