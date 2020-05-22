На юге Петербурга у курьера отобрали квадрокоптер и видеокамеру
Полиция Красносельского района идет мужчину, который ограбил курьера, доставлявшего дорогостоящую технику. В качестве «довода» он использовал баллончик с газом.
Как сообщает 22 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около половины четвертого дня в полицию пришел 31-летний мужчина. Он рассказал, что вечером 20 мая доставлял заказ — квадрокоптер и видеокамеру на улицу Пионерстроя, дом 7, корпус 3. У дома к нему подошел мужчина, который распылил ему в лицо из баллончика неустановленный газ. Воспользовавшись растерянностью курьера, грабитель отнял у него коробку с техникой, а также файл с документами и с места происшествия скрылся.
Общая сумма материального ущерба 203 тысячи рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».