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22.05.2020 08:15
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На юге Петербурга у курьера отобрали квадрокоптер и видеокамеру

Полиция Красносельского района идет мужчину, который ограбил курьера, доставлявшего дорогостоящую технику. В качестве «довода» он использовал баллончик с газом.

Как сообщает 22 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около половины четвертого дня в полицию пришел 31-летний мужчина. Он рассказал, что вечером 20 мая доставлял заказ — квадрокоптер и видеокамеру на улицу Пионерстроя, дом 7, корпус 3. У дома к нему подошел мужчина, который распылил ему в лицо из баллончика неустановленный газ. Воспользовавшись растерянностью курьера, грабитель отнял у него коробку с техникой, а также файл с документами и с места происшествия скрылся.

Общая сумма материального ущерба 203 тысячи рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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Комментарии (6)

260561981
Интересно, есть ли вообще кто с Пионерстроя 7к3, кто может позволить себе квадрокоптер за пару сотен тысяч рублей
Devis
Заказчик решил сэкономить?
Не просто же так курьера поджидали именно там.
И документы забрали на товар тоже не случайно.
PROM
а разве так можно было?
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