Судно «Невский-39», механик которого заразился коронавирусом и лечится в больнице Тихвина, днем 21 мая ушло из Петербурга вверх по Неве. Моряков отправили поближе к карьерам.



Как стало известно «Фонтанке», команда должна встать на якорь практически сразу за границей Ленобласти и Петербурга, неподалеку от города Отрадное. Однако по данным Marinetraffic, конечной точкой сейчас стоит поселок Щелейки уже на берегу Онежского озера. По состоянию на шесть часов вечера, команда почти добралась до Отрадного. Как ранее сообщили «Фонтанке» с борта судна, состояние членов экипажа удовлетворительное, у двоих накануне была небольшая температура. На отсутствие медикаментов моряки не жалуются. Напомним, предварительно положительный результат теста на коронавирус был у четверых членов команды.