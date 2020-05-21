«Мини-обсерватор» с Невы переместился в Ленобласть. Моряки ждут результата тестов на коронавирус
Судно «Невский-39», механик которого заразился коронавирусом и лечится в больнице Тихвина, днем 21 мая ушло из Петербурга вверх по Неве. Моряков отправили поближе к карьерам.
Как стало известно «Фонтанке», команда должна встать на якорь практически сразу за границей Ленобласти и Петербурга, неподалеку от города Отрадное. Однако по данным Marinetraffic, конечной точкой сейчас стоит поселок Щелейки уже на берегу Онежского озера. По состоянию на шесть часов вечера, команда почти добралась до Отрадного. Как ранее сообщили «Фонтанке» с борта судна, состояние членов экипажа удовлетворительное, у двоих накануне была небольшая температура. На отсутствие медикаментов моряки не жалуются. Напомним, предварительно положительный результат теста на коронавирус был у четверых членов команды.
Как сообщили изданию в пресс-службе ЛСР, прежде чем предпринимать следующие шаги, необходимо дождаться итогов повторного тестирования. «Если первично положительные тесты подтвердятся, то, полагаем, заболевшие сотрудники будут препровождены в больницу. Здоровым же, основываясь на официальных циркулярах, видимо, необходимо будет самоизолироваться», - сообщили в компании и добавили, что для иногородних работников будет рассмотрен вопрос размещения на суше за счет компании на весь срок самоизоляции.
Груженое щебнем судно «Невский 39», которое принадлежит компании «ЛСР. Базовые» возвращалось из села Щелейки в Петербург, когда 16 мая с борта пришлось отправить в ближайшую больницу механика, позднее у него подтвердился COVID-19. Моряки несколько дней просидели в самоизоляции на борту, сдали анализы и ждали их результатов, когда накануне их попросили к утру 21 мая разъехаться по домам. На борту 10 человек, среди моряков есть жители Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и городов Ленобласти. В итоге они все же остались на борту.