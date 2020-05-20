По данным «Фонтанки», груженый щебнем «Невский 39» возвращался в Петербург из порта Щелейки в Онежском озере 16 мая, когда у одного из механиков поднялась температура. Команда в ближайшем населенном пункте, где есть больница, передала его медикам и осталась на борту неподалеку от Подпорожья дожидаться итогов первого теста на COVID-19. Механика с предварительно положительным результатом увезли в больницу Тихвина, остальная команда повезла щебень владельцу, компании «ЛСР. Базовые». Они разгрузились в порту на Октябрьской набережной и пришвартовались неподалеку, на берегу растянули ограждающую ленту, к морякам отправили медиков — тестировать всех остальных. 20 мая заболевшему механику поставили окончальный диагноз, сейчас он проходит курс лечения от коронавируса антибиотиками, по словам членов экипажа, чувствует он себя удовлетворительно.

Моряки были готовы сидеть на судне две недели, но 20 мая владелец предупредил их, что к утру они должны разъехаться по домам и принудительно самоизолироваться. Сейчас там 9 мужчин и повар Надежда. По словам членов экипажа, результаты их тестов предварительно оказались положительными еще у четверых, а до похода за щебнем в Онегу домой в Рыбинск уехал капитан, у него двусторонняя пневмония.



Распоряжение нанимателя поставило их в тупик — чтобы попасть домой, где можно самоизолироваться, некоторым надо преодолеть несколько сотен километров, петербуржец на борту один. Остальные живут в других регионах — четверо из Петрозаводска, трое из Ленобласти (Отрадное, Кировск и Шлиссельбург), один человек из Ростова-на-Дону и еще один из Нижнего Новгорода. Исходя из приказа (есть в распоряжении «Фонтанки»), работники, вернувшись домой, должны «безотлагательно» обратиться в поликлинику, а начальник флота организовать дезинфекцию судна, работы должны быть окончены 22 мая.



В пресс-службе компании ЛСР «Фонтанке» подтвердили, что на борту действительно находятся люди с подозрением на заражение коронавирусом, а судно полностью изолировано в порту. «Экипаж обеспечен всем необходимым, самочувствие сотрудников стабильное, повышенной температуры не наблюдается», - отметили представители компании. Там также добавили, что к экипажу в ближайшее время приедут врачи, которые и определят «дальнейшие шаги по самоизоляции членов экипажа», необходимость отправляться по домам завтра же в пресс-службе не подтвердили.