Чеченских медиков, которые жаловались на нехватку СИЗ и требовали «коронавирусных» выплат, назвали провокаторами в эфире телеканала «Грозный»

Три медсестры и двое врачей Гудермесской ЦРБ, которые пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты для работы с коронавирусными больными в голосовых сообщениях в WhatsApp, 17 мая оказались в центре 23-минутного сюжета телеканала «Грозный».



За кадром медиков неоднократно назвали «провокаторами», а ситуацию — «абсурдной». Начинается сюжет с демонстрации коробок со средствами индивидуальной защиты, которые имеются в больнице. «Дело дошло до такого абсурда, что определенные провокаторы, которые, казалось бы, должны призывать к соблюдению мер защиты, собираются толпой, поддавшись панике, — говорится в сюжете. — Подняли панику несколько медработников, которые даже не должны были контактировать с коронавирусными больными». Затем свои объяснения в кадре дают старшая медсестра Мадина Сельмурзаева, медсестра-хозяйка детского отделения Тумиша Юсупова, медсестра Марха Ибрагимова, врач-уролог Аюб Налаев и врач-рентгенолог Заур Борчашвили. Медики утверждают, что не знали, что в больнице есть все необходимые СИЗ, и поддались панике. В Гудермесскую ЦРБ приехали с проверкой глава штаба по противодействию распространению коронавируса, глава чеченского парламента Магомед Даудов (в СМИ его называют «правой рукой Кадырова») и министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов.

