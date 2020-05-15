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15.05.2020 20:12
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Сотрудники краснодарского ресторана разделись догола и заявили о готовности кричать от боли и отчаяния

Краснодарский семейный ресторан «Луи Бидон» привлёк внимание пользователей соцсетей своей акцией. Сотрудники общепита сфотографировались голыми, оставив на себе лишь аксессуары в виде медицинских масок. Снимок появился в Instagram-аккаунте заведения 15 мая.

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Друзья, мы на грани! Мы фанатично преданы своему делу,и до сих пор не закрыли наши рестораны! Нам очень нужна ваша поддержка и внимание к любимым ресторанам! Мы очень сильно ждём того дня, когда сможем встречать наших гостей и дарить тепло, настоящее гостеприимство и яркие-светлые эмоции ! К сожалению, мы никак не можем получить инструкции и хоть какое-то понимание от властей, когда мы сможем начать работу! Мы не понимаем, чем мы хуже ярмарок, строительных магазинов и салонов красоты. Мы готовы соблюдать все необходимые ограничительные меры, и конечно же, соблюдать необходимые нормы дезинфекций. Мы уже готовы кричать от боли и отчаяния! Поймите нас, мы очень долго молчали. Вся сфера гостеприимства сейчас переживает очень трудные времена! Поддержите пожалуйста нас, сделайте репост, нам очень важно быть услышанными! Передаём эстафету другим ресторанам. #голыерестораны #когдаконец Спасибо🙏🏻 @krd_pike @tipich_krd @typodar @typicalkrd @dmitry_levitsky @boris_zarkov @georgii_karpenko @novikovarkadiy

Публикация от ЛУИ БИДОН (@lui.bidon)

«Друзья, мы на грани! Мы очень сильно ждём того дня, когда сможем встречать наших гостей и дарить тепло, настоящее гостеприимство и яркие-светлые эмоции ! К сожалению, мы никак не можем получить инструкции и хоть какое-то понимание от властей, когда мы сможем начать работу! Мы не понимаем, чем мы хуже ярмарок, строительных магазинов и салонов красоты. Мы готовы соблюдать все необходимые ограничительные меры, и конечно же, соблюдать необходимые нормы дезинфекций», — авторская пунктуация сохранения.

«Мы уже готовы кричать от боли и отчаяния!» — воззвали работники общепита и попросили подписчиков сделать репост, чтобы донести их мольбы до городских властей.

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Комментарии (16)

Russell
Давно уж всем таким "бизнесам" пора понять что время ПОМЕНЯЛОСЬ
Не будет больше ресторанов
И Кино не будет
И торговые центры - закроют
Переквалифицируйтесь срочно в интернет-разработчиков и медицинстких сестер
Пока не умерли с голода
Агроном аэродрома
Почему не все в одноразовых перчатках?! Беглова на них нет!
Blablabla
Халдеи расслабили булки и жарят друг друга на изоляции..
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